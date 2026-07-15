A eliminação da França para a Espanha na última terça-feira, 14, deixou mais um time reconhecido por sua qualidade sem a taça da Copa do Mundo. A França de 2026, do trio Mbappé, Olise e Dembélé decepcionou na semifinal e se juntou a outros times como o Brasil de 1982 e a Holanda de 1974, que encantaram, mas não levaram.

PLACAR elencou uma seleção por Mundial, desde 1930, que poderia ter conquistado a taça pelo potencial que tinha. Confira a lista abaixo:

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1930 – Argentina

Donos de um ataque avassalador liderado por Guillermo Stábile (artilheiro da Copa com 8 gols em 4 jogos), os argentinos atropelaram os adversários com um futebol vertical, extremamente agressivo e cheio de raça. O time terminou como vice-campeão, para o Uruguai, que jogava em casa, em Montevidéu.

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1934 – Áustria

O lendário Wunderteam (Time Maravilha) comandado por Hugo Meisl revolucionou o futebol na época, com um futebol de passes rápidos, tabelas e movimentação constante. Liderados pelo genial Matthias Sindelar, os austríacos caíram na semifinal contra a Itália, em uma partida repleta de polêmicas de arbitragem.

1938 – Brasil

Liderada por Leônidas da Silva, a seleção apresentou ao mundo um estilo de jogo baseado na improvisação, gingado e plasticidade. O sonho do primeiro título acabou na semifinal contra a Itália. Sem a presença do Diamante Negro, que estava lesionado, o Brasil foi eliminado da competição.

1950 – Brasil

Com um dos melhores esquadrões de sua história, o Brasil tinha um rolo compressor ofensivo formado pelo trio Zizinho, Ademir Menezes e Jair da Rosa Pinto. O time aplicou goleadas impiedosas (como os 7 a 1 na Suécia e 6 a 1 na Espanha) com um futebol rápido e envolvente que terminou no traumático Maracanazo.

1954 – Hungria

O time comandado por Puskás, Kocsis e Hidegkuti estava invicto há quatro anos, com inovações táticas, como o recuo do centroavante. Na final, veio a Alemanha, que os húngaros já haviam derrotado na competição por 8 a 3. A final foi uma grande surpresa, com os alemães virando um 2 a 0 para um 3 a 2 e se sagrando campeões no chamado Milagre de Berna.

1958 – França

Com uma mentalidade ultraofensiva, a França de Raymond Kopa teve em Juste Fontaine uma verdadeira máquina de fazer gols. O atacante anotou 13 gols, recorde em uma única edição. Era um time extremamente vistoso e divertido de assistir, que só foi parado nas semifinais pelo surgimento de um garoto de 17 anos chamado Pelé, que marcou três gols.

1962 – Iugoslávia

Apelidados de “os brasileiros da Europa”, os iugoslavos encantaram pelo refinamento técnico e pela habilidade individual de Dragoslav Šekularac. Com um futebol criativo e de muita posse de bola, alcançaram uma semifinal histórica onde a criatividade deles perdeu para o físico da Tchecoslováquia, que foi derrotada pelo Brasil na final.

1966 – Portugal

Na sua estreia em Copas, os portugueses chocaram o mundo com um futebol físico, veloz e de transições letais comandado pelo imparável Eusébio, o Pantera Negra (artilheiro com 9 gols). Portugal protagonizou uma das maiores viradas da história (5 a 3 contra a Coreia do Norte) e perderam para os donos da casa, a Inglaterra.

1970 – Alemanha

Uma equipe de resiliência e poder de reação inacreditáveis, que unia a liderança técnica de Franz Beckenbauer ao faro de gol implacável de Gerd Müller (autor de 10 gols). A Alemanha jogou de forma brilhante e foram protagonistas do lendário “Jogo do Século” na semifinal contra a Itália, quando perderam por 4 a 3 na prorrogação, em que Beckenbauer jogou de tipoia com a clavícula deslocada.

1974 – Holanda

A criadora do revolucionário Futebol Total. Sob a liderança do gênio Johan Cruyff e do técnico Rinus Michels, a Laranja Mecânica sufocava os rivais com marcação sob pressão alta e uma troca constante de posições onde todos atacavam e defendiam. Mudaram a história do esporte, apesar do vice para a Alemanha Ocidental.

1978 – Holanda

Mesmo sem Cruyff, os holandeses provaram a força do seu sistema de jogo coletivo. Com muita intensidade física e maturidade tática, chegaram novamente à final, dessa vez contra a Argentina, os anfitriões, e caíram na prorrogação.

1982 – Brasil

Conhecido pelo “futebol-arte”, o esquadrão de Telê Santana, que contava com Zico, Sócrates, Falcão e Toninho Cerezo, jogava de forma leve, ofensiva e extremamente criativa. A eliminação para a Itália de Paolo Rossi na “Tragédia do Sarriá” marcou o fim de um time que é lembrado até hoje pela plasticidade.

1986 – França

O refinamento técnico levado ao limite no meio-campo formado por Platini, Giresse, Tigana e Fernandez. A equipe francesa jogava com passes curtos precisos e um controle de ritmo elegante, eliminando o Brasil em um confronto épico nas quartas de final antes de esbarrar na força física alemã. A França terminou na terceira colocação do torneio.

1990 – Inglaterra

Uma equipe vibrante e comovente resgatou o orgulho do futebol inglês. Com o talento do jovem Paul Gascoigne na criação e a qualidade de Gary Lineker, os ingleses praticaram um futebol veloz e de muita imposição física, caindo de forma dramática nos pênaltis para a Alemanha na semifinal – Gascoigne, suspenso, não jogou a partida decisiva.

1994 – Suécia

A equipe mais surpreendente e divertida da Copa nos EUA. Liderada pelo porte físico de Kennet Andersson e pelo futebol inteligente e carismático de Tomas Brolin, a Suécia teve o melhor ataque do torneio. Apresentaram um jogo aberto, alegre e muito ofensivo, conquistando o terceiro lugar com todos os méritos. Antes, fez jogo duro com o Brasil tetracampeão duas vezes (1 a 1 na primeira fase e 1 a 0 na semifinal).

1998 – Holanda

Uma geração espetacular composta por craques como Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert e Edgar Davids. Os holandeses praticavam um futebol técnico, imponente e plástico e só caíram após uma semifinal épica contra o Brasil, que terminou 1 a 1 (gols de Ronaldo e Kluivert) e brilho de Taffarel na disputa de pênaltis.

2002 – Itália

No papel, era uma das defesas mais intransponíveis da história (Maldini, Cannavaro, Nesta) combinada a um ataque estelar com Totti, Del Piero e Vieri. O time jogava um futebol competitivo, seguro e de forte imposição física, acabou sendo precocemente eliminado pela Coreia do Sul nas oitavas de final, em uma partida repleta de erros de arbitragem em favor dos mandantes.

2006 – Brasil

O badalado “Quadrado Mágico” (Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo e Adriano) era considerado o mais promissor da competição. Na prática, o coletivo sofreu, em uma Copa que ficou marcada pelo descaso na preparação física pré-Mundial. A atuação monumental de Zinedine Zidane nas quartas de final contra a França marcaram o último Mundial de R9 e R10.

2010 – Uruguai

A Celeste uniu a clássica garra charrua a um futebol inteligente e vertical. Liderados por um Diego Forlán inspirado com a Jabulani nos pés e eleito o melhor jogador da Copa, o Uruguai venceu Gana na partida mais marcante daquela edição, a da mão de Luís Suárez, nas quartas de final. Em seguida, caiu para a Holanda na semifinal e para a Alemanha na decisão de terceiro e quarto lugares.

2014 – Holanda

Sob o comando de Louis van Gaal, a Holanda era forte na transição e contra-ataque. Na fase de grupos, atropelaram a então campeã Espanha por 5 a 1 e contaram com um Arjen Robben em estado de graça, voando em velocidade máxima. Terminaram a competição invictos (caindo nos pênaltis na semi para a Argentina) e com o bronze.

2018 – Bélgica

O ápice da “Geração de Ouro” belga. Hazard, De Bruyne e Lukaku jogaram um futebol moderno, dinâmico e de transições ofensivas assustadoramente rápidas. Eliminaram o Brasil em uma exibição tática primorosa nas quartas e só pararam no sólido bloqueio defensivo da campeã França na semifinal.

2022 – Marrocos

Na melhor campanha de sua história, Marrocos surpreendeu o mundo chegando até as semifinais da competição, quando perdeu para a França. A equipe de Regragui era sólida defensivamente e terminou com o quarto lugar, após eliminar Espanha e Portugal no mata-mata.

2026 – França

Consolidando uma renovação geracional invejável, os franceses apresentaram o futebol mais completo, imponente e moderno do torneio. Unindo a velocidade explosiva de seus pontas à solidez física de um meio-campo dominante, a equipe sobrou em todas as partidas, exceto na eliminação contra a Espanha na semifinal.

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