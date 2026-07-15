O técnico Lionel Scaloni surpreendeu ao escalar Giuliano Simeone entre os titulares da Argentina para a semifinal contra a Inglaterra, nesta quarta-feira, 15, em Atlanta, nos EUA.

Para além da camisa reserva azul, a presença de Simeone também anima os argentinos mais supersticiosos. No último duelo de mata-mata entre as seleções, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1998, a Argentina venceu nos pênaltis após empate em 2 a 2 no tempo normal.

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O pai de Giuliano, Diego Simeone, técnico do filho no Atlético de Madri, foi titular da Argentina naquela partida e pivô do lance mais importante do jogo, a expulsão de David Beckham, que voltou à Inglaterra com status de vilão.

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A malandragem de Simeone ocorreu no início do segundo tempo. Após receber uma falta do volante argentino, Beckham, caído no chão, deu um leve chute na perna de Simeone, que caiu se contorcendo de dor. O árbitro dinamarquês Kim Milton Nielsen caiu na encenação do argentino e expulsou Beckham aos 2 minutos da segunda etapa.

“Não me lembro o que disse. Beckham era um fenômeno no momento. Era tão bom jogador que tinha que tentar irritá-lo. Nessa jogada, que eu ia pela esquerda, faço a falta que procurava e fico um tempo ali nele. Ele que se esquenta, se perde”, contou Simeone à Rádio Metro 95.1, em 2017.

“Talvez tenha pensado ‘que filho da p…’, mas nunca disse. Ele teve uma força incrível, porque depois desse episódio teve que suportar uma crítica enorme na Inglaterra porque foram eliminados”, complementou Simeone.

Revanche de Beckham em 2002

Beckham, de fato, foi apontado como culpado pela eliminação inglesa e sofreu muitos anos com isso, mas teve sua revanche na Copa do Mundo de 2002. Em duelo válido pelo segundo jogo da primeira fase, Beckham marcou, de pênalti, o gol da vitória da Inglaterra por 1 a 0 no clássico.

“Cheguei a pensar em jogar no exterior. Tinha apenas 23 anos e queria jogar pela equipe que amava, mas muitos me diziam que não deveria ir a determinados estádios na Inglaterra”, afirmou Beckham à imprensa na época. “Nesses momentos, ou você vai para casa chorar ou luta”

A Argentina, que chegou como uma das favoritas ao título, terminou eliminada na partida seguinte, com empate em 1 a 1 contra a Suécia.

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