A Espanha está na grande final da Copa do Mundo 2026. Em partida disputada nesta terça-feira, 14, no AT&T Stadium, em Arlington, a Fúria impôs seu estilo de jogo, venceu a França por 2 a 0 e carimbou seu passaporte para a decisão. Com gols de Oyarzabal e Pedro Porro, os espanhóis quebraram a invencibilidade defensiva dos comandados de Didier Deschamps e confirmaram a superioridade recente sobre os rivais europeus.

O peso da posse e o pênalti decisivo

O confronto começou com as duas melhores seleções do ranking da FIFA se estudando. A França tentava explorar a velocidade de Mbappé e Olise em transições rápidas, mas esbarrava na forte marcação de Rodri. Aos poucos, a Espanha passou a ditar o ritmo com seu tradicional controle de posse de bola.

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A superioridade tática se transformou em vantagem no placar aos 20 minutos. Após cruzamento forte de Cucurella, Digne tentou dominar, mas Lamine Yamal foi mais rápido, antecipou a jogada e sofreu o pênalti. Na cobrança, Oyarzabal bateu forte no canto direito alto, sem chances para Maignan, marcando seu quinto gol no torneio e o primeiro sofrido pelos franceses nesta Copa.

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Controle absoluto e o golpe de misericórdia

Na volta para o segundo tempo, a França tentou adiantar a marcação para pressionar a saída de bola espanhola. No entanto, a Fúria manteve a frieza e encontrou os espaços necessários para liquidar a fatura.

Aos 13 minutos, Pedro Porro tabelou com Dani Olmo na entrada da área, infiltrou pelo meio e bateu na saída do goleiro para fazer 2 a 0. Animicamente abalada, a equipe azul tentou responder com Mbappé e Dembélé, mas parou em uma atuação segura do goleiro Unai Simón, que fez defesas cruciais na reta final, incluindo uma grande recuperação após tentar cortar uma bola de cabeça fora da área contra Doué.

Com o apito final e gritos de “olé” da torcida, a Espanha confirmou sua vaga na segunda final de Copa do Mundo de sua história, que será disputada no domingo, no MetLife Stadium. O resultado também marca a terceira eliminação seguida da França para os espanhóis, repetindo os roteiros da Euro 2024 e da Nations League 2025. Resta aos franceses a disputa do terceiro lugar, marcada para o próximo sábado.

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