Marrento, cheio de personalidade e craque. Lamine Yamal provocou a França na véspera do jogo e em campo obteve sua terceira vitória diante de Les Bleus, 2 a 0, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, em Dallas, nos Estados Unidos, na tarde desta terça-feira, 14. De quebra, ampliou sua vantagem no confronto direto com a estrela adversária, Kylian Mbappé, seu rival também no futebol espanhol.

Yamal, do Barcelona, e Mbappé, do Real Madrid, se enfrentaram 11 vezes, com um retrospecto amplamente favorável ao espanhol. Agora são 9 vitórias de Yamal, que nunca perdeu com a Espanha, ou em jogos eliminatórios únicos.

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Mbappé venceu Yamal duas vezes. A primeira foi na temporada 2023/24, quando o PSG derrotou o Barcelona por 4 a 1, com dois gols do francês. A segunda foi após a transferência do atacante para o Real Madrid, no Campeonato Espanhol, por 2 a 1. Naquela partida disputada na última temporada, Mbappé marcou novamente.

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Todas as outras partidas terminaram com vitórias de Yamal, que venceu seis vezes com o Barcelona e mais três com a Espanha. Nos confrontos entre os dois, o prodígio de 19 anos tem seis gols marcados, enquanto o francês tem nove.

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Histórico Yamal x Mbappé

11 jogos

9 vitórias de Yamal

2 vitórias de Mbappé

Barcelona 3 x 2 Real Madrid – Final da Supercopa 25/26 Real Madrid 2 x 1 Barcelona – La Liga 25/26 Espanha 5 x 4 França – Semifinais da Liga das Nações da Uefa 2025 Barcelona 4 x 3 Real Madrid – La Liga 24/25 Barcelona 3 x 2 Real Madrid – Final da Copa do Rei 24/25 Real Madrid 2 x 5 Barcelona – Final da Supercopa 24/25 Real Madrid 0 x 4 Barcelona – La Liga 24/25 Espanha 2 x 1 França – Semifinais da Euro 2024 Barcelona 1 x 4 PSG – Volta das quartas da Liga dos Campeões da Europa 23/24 PSG 2 x 3 Barcelona – Ida das quartas da Liga dos Campeões da Europa 23/24 Espanha 2 x 0 França – semifinal da Copa de 2026

