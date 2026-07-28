Carlo Ancelotti retomou nesta terça-feira, 28, as atividades presenciais no comando da seleção brasileira. O treinador esteve na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para uma reunião com integrantes da comissão técnica e do Departamento de Seleções, dando início ao planejamento do próximo ciclo.

O encontro marcou o retorno do italiano ao Brasil após o período de férias. Na pauta estiveram o calendário dos próximos compromissos, a observação de atletas, o planejamento das futuras convocações e a organização do trabalho para o início do ciclo para a Copa do Mundo de 2030.

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A comissão técnica também iniciou a definição das próximas etapas de acompanhamento de jogadores antes da próxima Data Fifa. O Brasil voltará a campo em dois amistosos contra a Austrália: o primeiro em 25 de setembro, em Townsville, e o segundo dia 29, em Brisbane.

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