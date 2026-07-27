O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, publicou uma mensagem em suas redes sociais neste domingo, 26, após o vice da Argentina na Copa. Uma semana após a derrota diante da Espanha na final, o treinador se desculpou por não ter conseguido vencer o torneio novamente.

“Só posso dizer que sinto muito por não ter conseguido trazer outra taça para casa e dar a vocês um novo motivo para comemorar, algo que, mesmo que apenas por alguns dias, poderia tê-los feito esquecer as dificuldades da vida”, escreveu Scaloni.

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O treinador revelou ter passado por uma mistura de sentimentos após o vice da Argentina. Segundo ele, “a tristeza se misturou à alegria, as lágrimas aos sorrisos, a angústia à tranquilidade e o nervosismo à calma”.

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Scaloni também exaltou a entrega dos jogadores argentinos ao longo da Copa, chamando-os de “meus guerreiros”. O treinador destacou o esforço, a garra e a capacidade de seguir batalhando mesmo em momentos difíceis, afirmando que “esse é o verdadeiro troféu”. Neste trecho, inclusive, rebateu quem criticou a equipe durante o torneio.

“O esforço, a garra, o desejo, a atitude de “eu consigo”, a recusa em desistir (mesmo quando as probabilidades jogam contra), dar tudo de si (mesmo quando não resta mais nada), suportar baldes de água fria jogados em nós (POR PESSOAS QUE NÃO NOS CONHECEM), manter a compostura e querer permanecer de pé quando as pernas já não obedecem ao cérebro… Esse é o verdadeiro troféu”, destacou.

Ao final, o treinador afirmou que é grato à comissão técnica, aos jogadores, aos funcionários da Associação de Futebol Argentino (AFA) e aos profissionais que trabalharam nos bastidores da seleção. Scaloni também agradeceu pelo apoio e carinho dos torcedores após a Copa.

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Confira o texto publicado por Lionel Scaloni

“Depois de uma semana intensa, em que a tristeza se misturou à alegria, as lágrimas aos sorrisos, a angústia à tranquilidade e o nervosismo à calma, finalmente consigo parar para escrever algumas palavras. Embora vocês saibam que não sou muito de redes sociais, talvez esta seja a melhor maneira de fazer esta mensagem chegar até vocês.

Só posso dizer que sinto muito por não ter conseguido trazer outra taça para casa e dar a vocês um novo motivo para comemorar, algo que, mesmo que apenas por alguns dias, poderia tê-los feito esquecer as dificuldades da vida.

Mas quero que se lembrem do que tentamos mostrar através deste grupo de jogadores, meus guerreiros, como eu costumava chamá-los ao falar sobre eles com minha esposa.

O esforço, a garra, o desejo, a atitude de “eu consigo”, a recusa em desistir (mesmo quando as probabilidades jogam contra), dar tudo de si (mesmo quando não resta mais nada), suportar baldes de água fria jogados em nós (POR PESSOAS QUE NÃO NOS CONHECEM), manter a compostura e querer permanecer de pé quando as pernas já não obedecem ao cérebro… Esse é o verdadeiro troféu.

Sou eternamente grato à minha comissão técnica, aos jogadores, à equipe da AFA, aqueles que trabalham silenciosamente nos bastidores para garantir o nosso conforto, e a cada um de vocês pelo carinho que nos demonstraram.

Lionel Scaloni

P.S: Quem tem um amigo argentino, tem um tesouro.”

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