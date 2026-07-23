O Japão anunciou, nesta quinta-feira, 23, a renovação do vínculo de Hajime Moriyasu por mais um ano. Comandante da seleção na Copa do Mundo de 2026, o treinador deixará o cargo após a Copa da Ásia de 2027. Go Oiwa, técnico da equipe sub-21 japonesa, assumirá a vaga para o ciclo do Mundial de 2030.

Com isso, Moriyasu deixará o cargo após nove anos. No comando desde 2018, o treinador registrou 74 vitórias, 16 empates e 18 derrotas, além de conquistar duas Copas do Leste Asiático (2021/22 e 2024/25) e duas participações em Copas do Mundo (2022 e 2026). No Mundial deste ano, o Japão foi eliminado pelo Brasil na 16 avos de final.

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Substituto de Moriyasu

Go Oiwa tem 54 anos e iniciou sua carreira no Kashima Antlers. Antes de assumir como treinador do clube em 2017, foi auxiliar técnico dos brasileiros Aílton Ferraz, Jorginho, Oswaldo de Oliveira e Toninho Cerezo, conforme relembra o ge.

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Em 2021, Oiwa iniciou sua trajetória nas categorias de base do Japão. Atualmente no comando da equipe sub-21, o treinador trabalhará tanto na categoria principal quanto nesta quando Moriyasu deixar o cargo. A ideia, segundo o ge, é que ele finalize o ciclo que busca a classificação para as Olímpiadas de 2028.

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