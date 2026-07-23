O vice-campeonato da Argentina na Copa de 2026 está longe de ser esquecido por parte da torcida argentina. Insatisfeitos com a arbitragem de Slavko Vinčić no jogo contra a Espanha, a petição “Repetir la final del Mundial Argentina – España sin el árbitro corrupto” foi criada por uma torcedora. O abaixo-assinado já conta com mais de 84 mil assinaturas.

Conforme relembra a Folha de S. Paulo, a petição começou a circular horas após o revés da Argentina contra a Espanha. Segundo os criadores do abaixo-assinado, a arbitragem prejudicou o resultado da decisão e sugerem a repetição da final com um novo árbitro, considerado “imparcial”.

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“Conclamamos a Fifa a analisar esses incidentes com seriedade e transparência, e a considerar a realização de uma nova partida final, desta vez, sem a influência de um árbitro corrupto. É fundamental que a arbitragem seja imparcial e justa, para que o resultado reflita verdadeiramente o mérito das equipes participantes”, escreveram os organizadores.

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De acordo com o documento, a final “foi manchada pela atuação controversa e corrupta do árbitro”. Os organizadores, inclusive, alegam que possuem evidências que comprovam que o árbitro foi subornado para influenciar o resultado do jogo. No entanto, nenhuma prova foi apresentada, segundo a Folha de S. Paulo.

Confira o texto completo da petição

“A Copa do Mundo é um dos eventos esportivos mais aguardados e emocionantes do planeta. Milhões de torcedores ao redor do globo se unem para apoiar suas seleções e apreciar um espetáculo esportivo justo e empolgante. No entanto, a recente final entre Argentina e Espanha foi manchada pela conduta controversa e corrupta do árbitro que, segundo evidências em vídeo, recebeu suborno para influenciar o resultado da partida.

Essa é uma decepção monumental para jogadores, treinadores e, acima de tudo, para os torcedores que anseiam por ver um jogo decidido pelo talento e pela dedicação em campo, e não por decisões de arbitragem manipuladas. Diversos vídeos que circulam nas redes sociais mostram o árbitro tomando decisões que claramente favoreciam uma equipe em detrimento da outra, alterando o curso natural da partida.

Não se trata apenas de uma questão de justiça para a Argentina, mas para o futuro do futebol mundial. Precisamos garantir a integridade dos árbitros em todos os níveis do esporte. Se permitirmos que a corrupção prospere nesse palco global, estaremos dando um péssimo exemplo para as futuras gerações de atletas e torcedores.

Por isso, conclamamos a Fifa a analisar esses incidentes com seriedade e transparência, e a considerar a realização de uma nova partida final, desta vez, sem a influência de um árbitro corrupto. É fundamental que um árbitro imparcial e justo conduza o jogo, para que o resultado reflita verdadeiramente o mérito das equipes participantes.

Assine esta petição para demonstrar que os torcedores não tolerarão a corrupção no futebol e que exigimos um jogo limpo. Vamos fazer nossas vozes serem ouvidas para preservar a essência do esporte mais amado do mundo!”

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