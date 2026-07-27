A Fifa divulgou, nesta segunda-feira, 27, o resultado da votação popular de gol mais bonito da Copa do Mundo. O tento de Sidny Cabral, de Cabo Verde, diante da Argentina, na fase de 16 avos de final, foi eleito o mais bonito do torneio. Na ocasião, o lateral-esquerdo marcou o segundo tento da seleção sul-africana diante dos sul-americanos.

Aos 12 minutos da primeira etapa da prorrogação, Sidny recebeu a bola na esquerda próximo à área, driblou o argentino Mac Allister e finalizou de perna direita. O chute acertou o ângulo do goleiro Dibu Martínez e empatou o duelo em 2 a 2. Cabo Verde, no entanto, perdeu por 3 a 2 e deu adeus à Copa do Mundo.

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“Quando driblei o marcador e encontrei um espaço, pensei: ‘Vou arriscar’”, contou o jogador, filho de pais cabo-verdianos. “Finalizo bem com os dois pés. Vi o espaço, mirei o ângulo e bati muito bem na bola. Quando levantei a cabeça e vi a bola indo naquela direção, pensei: ‘O que foi que eu acabei de fazer?’. Não conseguia acreditar. Olhei para os meus companheiros, e todos estavam gritando, com as mãos na cabeça, completamente eufóricos”, disse Sidny em entrevista à Fifa.

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Apesar da eliminação diante da Argentina, a seleção de Cabo Verde fez história na Copa do Mundo. Estreante no torneio, a equipe passou em segundo lugar e invicta no grupo H, com empates diante da Espanha, Arábia Saudita e Uruguai. Os cabo-verdianos, inclusive, não foram derrotados no tempo regulamentar por Espanha e Argentina, finalistas do Mundial.

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