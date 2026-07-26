Até o primeiro jogo da história de Cabo Verde em Copas do Mundo, Vozinha era no máximo um goleiro com apelido curioso no álbum de colecionadores de figurinhas. Já após o empate contra a Espanha, descobriu-se ser uma paredão embaixo da meta e tornou-se uma celebridade nas redes sociais.
Também foi explicado a alcunha: criado pelos avós enquanto os pais trabalhavam, jogava bola na rua com crianças maiores. Invocado com as pancadas que recebia, voltava para casa bravo e sob as provocações dos demais, de que reclaria para a “Vozinha“.
Nos jogos seguintes, contra Uruguai e Arábia Saudita, ficou mais do que provado de que o goleirão de Cabo Verde não desfrutou apenas da sorte de principiante. Era uma realidade no alto dos seus 40 anos.
Nem a Argentina de Messi, futura finalista, fazia Vozinha vacilar entre defesas providenciais que, por pouco, não colocaram Cabo Verde ainda mais à frente no Mundial da América do Norte.
Vozinha valorizado
O barulho foi grande não apenas nas redes sociais, onde Vozinha acumula hoje 29,6 milhões de seguidores, mas também no mercado da bola. Com a saída da Copa, ele foi oferecido a equipes como Atlético-GO, Avaí e Ceará no futebol brasileiro, além do Inter Miami nos Estados Unidos.
No entanto, o goleiro escolheu o Colo Colo, do Chile, clube que o aguarda na próxima terça-feira, 28, para exames médicos e assinatura de contrato inicial até o fim do ano que, segundo a imprensa chilena, pode ser prorrogado.
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“Bem-vindo, Vozinha! Te esperamos no Estádio Monumental“, diz a legenda da postagem acima.
Atualmente, a equipe comandada pelo argentino Fernando Ortiz conta com outros três goleiros, além de Vozinha: Fernando de Paul, o camisa 1, e os jovens Gabriel Maureira e Eduardo Villanueva. Na última sexta-feira, 24, em entrevista pós-jogo na vitória por 3 a 1 sobre o Deportes Limache, conforme reportado pelo Globo Esporte, Ortiz afirmou que Vozinha “terá que lutar por seu lugar, como todos os outros.”
No que depender do restrospecto recente do atleta, a briga deve ser boa e, caso o Colo Colo mantenha a excelente campanha no campeonato chileno, no qual é líder, quem sabe não teremos Vozinha na Libertadores 2027.