O atacante Cristián Zavala, do Colo Colo, sofreu uma fratura na patela da perna direita em um lance que rapidamente viralizou nas redes sociais durante um amistoso contra o Peñarol pelo torneio Série Río de la Plata, no Uruguai. O episódio aconteceu após o jogador tentar um pênalti de cavadinha, que foi defendido com facilidade pelo goleiro.

Logo após a cobrança no estilo Panenka, segundos depois, Zavala caiu sentindo dor na mesma perna, gerando rapidamente especulações sobre sua condição física. Os exames posteriores confirmaram uma fratura na patela.

O pênalti e o momento da lesão

O amistoso terminou empatado em 1 a 1 no tempo regular, mas foi decidido em uma longa disputa por pênaltis, na qual muitos jogadores desperdiçaram suas cobranças e Zavala chamou atenção pela tentativa inusitada de “cavadinha”. A bola foi fácil presa pelo goleiro Washington Aguerre, do Peñarol, e imediatamente após a cobrança o atacante caiu segurando a rodilha direita.

Inicialmente, muitos fãs e comentaristas duvidaram da gravidade da queda, pensando se tratar de uma reação teatral ao erro técnico, mas os exames médicos confirmaram que se tratava de uma fratura real.

Diagnóstico e tempo de recuperação

Com a lesão confirmada, o departamento médico do clube informou que Zavala ficará afastado entre sete e nove semanas, o que o deixará de fora do início da temporada oficial do Colo Colo e de jogos importantes no calendário, como a estreia do clube no Campeonato Chileno.