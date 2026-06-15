A Espanha chegou aos Estados Unidos com o peso de favorita e uma invencibilidade de 30 jogos, mas esbarrou em um muro em sua estreia na Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira, 15, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, a Fúria não conseguiu sair do 0 a 0 contra a valente seleção de Cabo Verde, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo H.

O resultado histórico para os africanos, que debutam em mundiais, passou diretamente pelas mãos do goleiro Vozinha, o grande herói da tarde.

O paredão chamado Vozinha

O roteiro do primeiro tempo seguiu a lógica esperada: a equipe europeia dominou a posse de bola, enquanto os estreantes se fecharam em um sólido sistema defensivo. Apesar do controle, a equipe espanhola demorou a transformar o volume de jogo em chances reais.

A melhor válvula de escape foi Cucurella, atuando pela esquerda. Aos 38 minutos, a tensão atingiu seu ápice: após cruzamento, Ferran Torres finalizou na trave e, no rebote, Oyarzabal testou firme, mas Vozinha operou um milagre. O goleiro cabo-verdiano ainda voltaria a brilhar nos minutos finais da etapa inicial, salvando um chute à queima-roupa de Ferran Torres aos 44 e espalmando uma cabeçada perigosa de Laporte aos 47.

Pressão da Fúria e resistência heroica

Na volta do intervalo, o panorama não se alterou. A Espanha seguiu rondando a área adversária, mas a ansiedade começou a tomar conta dos jogadores. Tentando furar o bloqueio, o técnico promoveu as entradas de Lamine Yamal, Merino, Dani Olmo e Nico Williams.

Aos 28 minutos, Yamal fez grande jogada, mas Merino parou em mais uma defesa segura de Vozinha. Cabo Verde, por sua vez, abdicou praticamente do ataque para garantir o resultado, formando uma verdadeira muralha na frente de sua área. Aos 42 minutos, o zagueiro Pico Lopes simbolizou a entrega africana ao se atirar na bola para travar um chute fatal de Oyarzabal.

Susto no fim e o peso do resultado

Quando o empate já parecia selado, Cabo Verde quase chocou o mundo nos acréscimos. Aos 45 minutos, após cobrança de escanteio, Arcanjo subiu mais que a defesa e testou com muito perigo, obrigando Unai Simón a fazer uma grande defesa para evitar a derrota espanhola.

O apito final confirmou o 0 a 0, um tropeço amargo para a Espanha, que agora precisará buscar a recuperação na próxima rodada. Para Cabo Verde, o ponto conquistado tem sabor de vitória e mantém vivo o sonho de classificação no Grupo H, que ainda conta com Arábia Saudita e Uruguai.