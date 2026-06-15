A estreia de Cabo Verde em Copas do Mundo teve como grande destaque o goleiro da equipe: Vozinha. Não apenas por seu divertido apelido, mas sobretudo pelas defesas do veterano, que garantiram o 0 a 0 na primeira etapa, em Atlanta, nesta segunda-feira, 15.

Vozinha é um dos jogadores mais velhos da competição (40 anos) e, conforme informou o Guia da Copa 2026 de PLACAR, tem relação direta com o Brasil. Isto porque seu nome de batismo, Josimar, é uma homenagem ao ex-lateral do Botafogo que se destacou na Copa do Mundo de 1986, ano de seu nascimento.

Mas o que chama mesmo a atenção é o seu apelido, surgido ainda na infância, na ilha de São Vicente, conforme contou ao site da Fifa:

“O apelido é por causa dos meus avós. Eu nunca vivi com meus pais. Quando nasci, meu pai estava no serviço militar. E minha mãe tinha sempre de trabalhar para alguma coisa. Então sempre cresci com meus avós. Na minha zona os rapazes eram muito mais velhos e eu sempre jogava na rua, levando muita pancada. Jogava muito bem com os pés, era competitivo e rebelde, não gostava de perder. Tomava muita porrada, e sempre quando não conseguia dar o troco ia para casa com raiva, com a cara fechada, e eles ficavam tirando sarro, que eu estava indo reclamar com os avós”.

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No entanto, o apelido da infância só ganhou os gramados profissionais quando Vozinha atuou em Angola com outro goleiro chamado Josimar. Jogador do Chaves, de Portugal, Vozinha virou ídolo nacional: com 90 jogos disputados, contando o desta segunda, é o segundo jogador com mais partidas pelos Tubarões Azuis, bem próximo do recorde de Ryan Mendes (96).

Vozinha tem carreira modesta por clubes, com passagens por equipes de Angola, Chipre e Eslováquia. Em Portugal, atuou por Gil Vicente antes de chegar ao Braga, em 2024, para substituir o goleiro Hugo Souza, que se transferiu ao Corinthians.

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