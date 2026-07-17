O jornal The Athletic, dos Estados Unidos, fez um ranking do melhor ao pior jogo da Copa do Mundo de 2026 até as semifinais. A melhor partida, segundo a lista, foi a vitória da Argentina por 3 a 2 sobre Cabo Verde na fase de 16 avos de final. O texto destacou a “resiliência de Cabo Verde” e o “brilhantismo de Messi” no confronto.

Em seguida, a vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Inglaterra, válida pela semifinal, foi eleita como a segunda melhor partida do torneio. A emocionante vitória da Bélgica por 3 a 2 contra Senegal, válida pela fase de 16 avos de final, fecha o pódio.

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“Toda vez que você acha que já viu de tudo, esta Copa do Mundo traz ainda mais drama”, escreveu o The Athletic sobre o confronto entre Bélgica e Senegal.

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A seleção brasileira, no entanto, sequer figura no top 10 das melhores partidas da Copa. O Brasil aparece pela primeira vez no ranking na 20ª colocação, na vitória de virada por 2 a 1 diante do Japão, pela fase de 16 avos de final.

“Dava para enganar as pessoas dizendo que aquele era o Real Madrid de uma década atrás, vestindo camisas amarelas”, escreveu o jornal sobre a seleção brasileira no duelo contra o Japão.

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Confira o ranking do The Athletic

Argentina 3 x 2 Cabo Verde – 16 avos de final Inglaterra 1 x 2 Argentina – Semifinal Bélgica 3 x 2 Senegal – 16 avos de final Holanda 1 (2) x (3) 1 Marrocos – 16 avos de final México 2 x 3 Inglaterra – Oitavas de final Argentina 3 x 2 Egito – Oitavas de final França 0 x 2 Espanha – Semifinal Cabo Verde 0 x 0 Arábia Saudita – Fase de grupos Portugal 2 x 1 Croácia – 16 avos de final Alemanha 1 (3) x (4) 1 Paraguai – 16 avos de final Argélia 3 x 3 Áustria – Fase de grupos Marrocos 4 x 2 Haiti – Fase de grupos Inglaterra 4 x 2 Croácia – Fase de grupos Holanda 2 x 2 Japão – Fase de grupos Turquia 3 x 2 Estados Unidos – Fase de grupos Uruguai 2 x 2 Cabo Verde – Fase de grupos Argentina 3 x 1 Suíça – Quartas de final Noruega 1 x 2 Inglaterra – Quartas de final Austrália 1 (2) x (4) 1 Egito – 16 avos de final Brasil 2 x 1 Japão – 16 avos de final México 2 x 0 Equador – 16 avos de final Inglaterra 2 x 1 RD Congo – 16 avos de final Colômbia 0 x 0 Portugal – Fase de grupos Brasil 1 x 2 Noruega – Oitavas de final Costa do Marfim 1 x 2 Noruega – 16 avos de final Austrália 2 x 0 Turquia – Fase de grupos Holanda 5 x 1 Suécia – Fase de grupos Noruega 3 x 2 Senegal – Fase de grupos Irã 2 x 2 Nova Zelândia – Fase de grupos Espanha 2 x 1 Bélgica – Quartas de final Colômbia 1 x 0 Gana – 16 avos de final França 3 x 0 Suécia – 16 avos de final Espanha 3 x 0 Áustria – 16 avos de final África do Sul 1 x 0 Coreia do Sul – Fase de grupos Alemanha 2 x 1 Costa do Marfim – Fase de grupos Tchéquia 0 x 3 México – Fase de grupos Estados Unidos 4 x 1 Paraguai – Fase de grupos Estados Unidos 2 x 0 Bósnia – 16 avos de final França 3 x 1 Senegal – Fase de grupos Espanha 0 x 0 Cabo Verde – Fase de grupos Equador 0 x 0 Curaçao – Fase de grupos RD Congo 3 x 1 Uzbequistão – Fase de grupos Turquia 0 x 1 Paraguai – Fase de grupos Uzbequistão 1 x 3 Colômbia – Fase de grupos Nova Zelândia 1 x 3 Egito – Fase de grupos Colômbia 1 x 0 RD Congo – Fase de grupos Suíça 2 x 0 Argélia – 16 avos de final Egito 1 x 1 Irã – Fase de grupos Bósnia 3 x 1 Qatar – Fase de grupos Áustria 3 x 1 Jordânia – Fase de grupos Tunísia 0 x 4 Japão – Fase de grupos Suíça 4 x 1 Bósnia – Fase de grupos Estados Unidos 2 x 0 Austrália – Fase de grupos Suécia 5 x 1 Tunísia – Fase de grupos Suíça 2 x 1 Canadá – Fase de grupos Argentina 3 x 0 Argélia – Fase de grupos Bélgica 0 x 0 Irã – Fase de grupos Brasil 1 x 1 Marrocos – Fase de grupos Equador 2 x 1 Alemanha – Fase de grupos França 2 x 0 Marrocos – Quartas de final África do Sul 0 x 1 Canadá – 16 avos de final Croácia 2 x 1 Gana – Fase de grupos México 1 x 0 Coreia do Sul – Fase de grupos Brasil 3 x 0 Haiti – Fase de grupos Iraque 1 x 4 Noruega – Fase de grupos Panamá 0 x 2 Inglaterra – Fase de grupos Coreia do Sul 2 x 1 Tchéquia – Fase de grupos Curaçao 0 x 2 Costa do Marfim – Fase de grupos Jordânia 1 x 2 Argélia – Fase de grupos Estados Unidos 1 x 4 Bélgica – 16 avos de final Tunísia 1 x 3 Holanda – Fase de grupos Portugal 5 x 0 Uzbequistão – Fase de grupos Espanha 4 x 0 Arábia Saudita – Fase de grupos Costa do Marfim 1 x 0 Equador – Fase de grupos Canadá 0 x 3 Marrocos – 16 avos de final Escócia 0 x 3 Brasil – Fase de grupos Argentina 2 x 0 Áustria – Fase de grupos Portugal 1 x 1 RD Congo – Fase de grupos Jordânia 1 x 3 Argentina – Fase de grupos Noruega 1 x 4 França – Fase de grupos Marrocos 1 x 0 Escócia – Fase de grupos Qatar 1 x 1 Suíça – Fase de grupos Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai – Fase de grupos França 1 x 0 Paraguai – 16 avos de final Japão 1 x 1 Suécia – Fase de grupos França 3 x 0 Iraque – Fase de grupos Panamá 0 x 1 Croácia – Fase de grupos Bélgica 1 x 1 Egito – Fase de grupos Senegal 5 x 0 Iraque – Fase de grupos Nova Zelândia 1 x 5 Bélgica – Fase de grupos Alemanha 7 x 1 Curaçao – Fase de grupos Canadá 6 x 0 Qatar – Fase de grupos Gana 1 x 0 Panamá – Fase de grupos Canadá 1 x 1 Bósnia – Fase de grupos Suíça 0 (4) x (3) 0 Colômbia – 16 avos de final Portugal 0 x 1 Espanha – 16 avos de final Uruguai 0 x 1 Espanha – Fase de grupos Paraguai 0 x 0 Austrália – Fase de grupos Inglaterra 0 x 0 Gana – Fase de grupos México 2 x 0 África do Sul – Fase de grupos Tchéquia 1 x 1 África do Sul – Fase de grupos Haiti 0 x 1 Escócia – Fase de grupos