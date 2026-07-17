O jornal The Athletic, dos Estados Unidos, fez um ranking do melhor ao pior jogo da Copa do Mundo de 2026 até as semifinais. A melhor partida, segundo a lista, foi a vitória da Argentina por 3 a 2 sobre Cabo Verde na fase de 16 avos de final. O texto destacou a “resiliência de Cabo Verde” e o “brilhantismo de Messi” no confronto.

Em seguida, a vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Inglaterra, válida pela semifinal, foi eleita como a segunda melhor partida do torneio. A emocionante vitória da Bélgica por 3 a 2 contra Senegal, válida pela fase de 16 avos de final, fecha o pódio.

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“Toda vez que você acha que já viu de tudo, esta Copa do Mundo traz ainda mais drama”, escreveu o The Athletic sobre o confronto entre Bélgica e Senegal.

A seleção brasileira, no entanto, sequer figura no top 10 das melhores partidas da Copa. O Brasil aparece pela primeira vez no ranking na 20ª colocação, na vitória de virada por 2 a 1 diante do Japão, pela fase de 16 avos de final.

“Dava para enganar as pessoas dizendo que aquele era o Real Madrid de uma década atrás, vestindo camisas amarelas”, escreveu o jornal sobre a seleção brasileira no duelo contra o Japão.

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Confira o ranking do The Athletic

  1. Argentina 3 x 2 Cabo Verde – 16 avos de final
  2. Inglaterra 1 x 2 Argentina – Semifinal
  3. Bélgica 3 x 2 Senegal – 16 avos de final
  4. Holanda 1 (2) x (3) 1 Marrocos – 16 avos de final
  5. México 2 x 3 Inglaterra – Oitavas de final
  6. Argentina 3 x 2 Egito – Oitavas de final
  7. França 0 x 2 Espanha – Semifinal
  8. Cabo Verde 0 x 0 Arábia Saudita – Fase de grupos
  9. Portugal 2 x 1 Croácia – 16 avos de final
  10. Alemanha 1 (3) x (4) 1 Paraguai – 16 avos de final
  11. Argélia 3 x 3 Áustria – Fase de grupos
  12. Marrocos 4 x 2 Haiti – Fase de grupos
  13. Inglaterra 4 x 2 Croácia – Fase de grupos
  14. Holanda 2 x 2 Japão – Fase de grupos
  15. Turquia 3 x 2 Estados Unidos – Fase de grupos
  16. Uruguai 2 x 2 Cabo Verde – Fase de grupos
  17. Argentina 3 x 1 Suíça – Quartas de final
  18. Noruega 1 x 2 Inglaterra – Quartas de final
  19. Austrália 1 (2) x (4) 1 Egito – 16 avos de final
  20. Brasil 2 x 1 Japão – 16 avos de final
  21. México 2 x 0 Equador – 16 avos de final
  22. Inglaterra 2 x 1 RD Congo – 16 avos de final
  23. Colômbia 0 x 0 Portugal – Fase de grupos
  24. Brasil 1 x 2 Noruega – Oitavas de final
  25. Costa do Marfim 1 x 2 Noruega – 16 avos de final
  26. Austrália 2 x 0 Turquia – Fase de grupos
  27. Holanda 5 x 1 Suécia – Fase de grupos
  28. Noruega 3 x 2 Senegal – Fase de grupos
  29. Irã 2 x 2 Nova Zelândia – Fase de grupos
  30. Espanha 2 x 1 Bélgica – Quartas de final
  31. Colômbia 1 x 0 Gana – 16 avos de final
  32. França 3 x 0 Suécia – 16 avos de final
  33. Espanha 3 x 0 Áustria – 16 avos de final
  34. África do Sul 1 x 0 Coreia do Sul – Fase de grupos
  35. Alemanha 2 x 1 Costa do Marfim – Fase de grupos
  36. Tchéquia 0 x 3 México – Fase de grupos
  37. Estados Unidos 4 x 1 Paraguai – Fase de grupos
  38. Estados Unidos 2 x 0 Bósnia – 16 avos de final
  39. França 3 x 1 Senegal – Fase de grupos
  40. Espanha 0 x 0 Cabo Verde – Fase de grupos
  41. Equador 0 x 0 Curaçao – Fase de grupos
  42. RD Congo 3 x 1 Uzbequistão – Fase de grupos
  43. Turquia 0 x 1 Paraguai – Fase de grupos
  44. Uzbequistão 1 x 3 Colômbia – Fase de grupos
  45. Nova Zelândia 1 x 3 Egito – Fase de grupos
  46. Colômbia 1 x 0 RD Congo – Fase de grupos
  47. Suíça 2 x 0 Argélia – 16 avos de final
  48. Egito 1 x 1 Irã – Fase de grupos
  49. Bósnia 3 x 1 Qatar – Fase de grupos
  50. Áustria 3 x 1 Jordânia – Fase de grupos
  51. Tunísia 0 x 4 Japão – Fase de grupos
  52. Suíça 4 x 1 Bósnia – Fase de grupos
  53. Estados Unidos 2 x 0 Austrália – Fase de grupos
  54. Suécia 5 x 1 Tunísia – Fase de grupos
  55. Suíça 2 x 1 Canadá – Fase de grupos
  56. Argentina 3 x 0 Argélia – Fase de grupos
  57. Bélgica 0 x 0 Irã – Fase de grupos
  58. Brasil 1 x 1 Marrocos – Fase de grupos
  59. Equador 2 x 1 Alemanha – Fase de grupos
  60. França 2 x 0 Marrocos – Quartas de final
  61. África do Sul 0 x 1 Canadá – 16 avos de final
  62. Croácia 2 x 1 Gana – Fase de grupos
  63. México 1 x 0 Coreia do Sul – Fase de grupos
  64. Brasil 3 x 0 Haiti – Fase de grupos
  65. Iraque 1 x 4 Noruega – Fase de grupos
  66. Panamá 0 x 2 Inglaterra – Fase de grupos
  67. Coreia do Sul 2 x 1 Tchéquia – Fase de grupos
  68. Curaçao 0 x 2 Costa do Marfim – Fase de grupos
  69. Jordânia 1 x 2 Argélia – Fase de grupos
  70. Estados Unidos 1 x 4 Bélgica – 16 avos de final
  71. Tunísia 1 x 3 Holanda – Fase de grupos
  72. Portugal 5 x 0 Uzbequistão – Fase de grupos
  73. Espanha 4 x 0 Arábia Saudita – Fase de grupos
  74. Costa do Marfim 1 x 0 Equador – Fase de grupos
  75. Canadá 0 x 3 Marrocos – 16 avos de final
  76. Escócia 0 x 3 Brasil – Fase de grupos
  77. Argentina 2 x 0 Áustria – Fase de grupos
  78. Portugal 1 x 1 RD Congo – Fase de grupos
  79. Jordânia 1 x 3 Argentina – Fase de grupos
  80. Noruega 1 x 4 França – Fase de grupos
  81. Marrocos 1 x 0 Escócia – Fase de grupos
  82. Qatar 1 x 1 Suíça – Fase de grupos
  83. Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai – Fase de grupos
  84. França 1 x 0 Paraguai – 16 avos de final
  85. Japão 1 x 1 Suécia – Fase de grupos
  86. França 3 x 0 Iraque – Fase de grupos
  87. Panamá 0 x 1 Croácia – Fase de grupos
  88. Bélgica 1 x 1 Egito – Fase de grupos
  89. Senegal 5 x 0 Iraque – Fase de grupos
  90. Nova Zelândia 1 x 5 Bélgica – Fase de grupos
  91. Alemanha 7 x 1 Curaçao – Fase de grupos
  92. Canadá 6 x 0 Qatar – Fase de grupos
  93. Gana 1 x 0 Panamá – Fase de grupos
  94. Canadá 1 x 1 Bósnia – Fase de grupos
  95. Suíça 0 (4) x (3) 0 Colômbia – 16 avos de final
  96. Portugal 0 x 1 Espanha – 16 avos de final
  97. Uruguai 0 x 1 Espanha – Fase de grupos
  98. Paraguai 0 x 0 Austrália – Fase de grupos
  99. Inglaterra 0 x 0 Gana – Fase de grupos
  100. México 2 x 0 África do Sul – Fase de grupos
  101. Tchéquia 1 x 1 África do Sul – Fase de grupos
  102. Haiti 0 x 1 Escócia – Fase de grupos