Na última sexta-feira, 24, o site do Senado de Mendoza, na Argentina, sofreu um ciberataque, no qual a foto do presidente da AFA foi exposta sobre uma mensagem que acusa a Argentina de ser uma país racista e corrupto.

“Senado de Mendonça hackeado. Não há nada justo na Argentina. Você não é a justiça. Enquanto o país for assolado por racistas, corruptos e membros de milícias, jamais será justo ou correto. Agora somos nós que os julgamos”, diz o texto da invasão.

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Investigação

Para a imprensa local, o ataque acontece em meio a reações institucionais locais e pedidos de julgamento político contra a vice-governadora de Mendoza, Hebe Casado, que afirmou que a equipe de Didier Deschamps era “africana”. No entanto, as autoridades também trabalham com a possibilidade da invasão estar relacionado à recente apresentação de um projeto de Lei de Cibersegurança na província.

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Segundo o jornal esportivo argentino Olé, o site já foi recuperado, mas continua fora do ar até que o problema seja totalmente resolvido.

Acusações contra a AFA

Vale contextualizar também que, nas últimas semanas, a AFA está no centro de investigações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do FBI, que apuram o fluxo de cerca de US$ 300 milhões em contratos comerciais internacionais gerenciados por empresas parceiras, como a TourProdEnter LLC. As apurações miram a gestão do presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, e do tesoureiro Pablo Toviggino, embora a entidade negue irregularidades.

Já em solo argentino, a justiça local investiga a entidade e dirigentes por suposta retenção indevida e não pagamento de impostos e contribuições previdenciárias estimados em bilhões de pesos.

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