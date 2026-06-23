A Copa é dos grandes artilheiros do futebol. Os maiores goleadores da MLS, LaLiga, Premier League e Bundesliga são também os donos das melhores marcas no Mundial. Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland marcaram nesta segunda-feira, 22, e prometem uma briga acirrada ao longo da competição.

Artilheiros da Copa do Mundo 2026

Lionel Messi | Argentina – 5 gols

Kylian Mbappé | França – 4

Erling Haaland | Noruega – 4

Harry Kane | Inglaterra – 2

*números até Noruega x Senegal

Artilheiros das ligas nacionais

Lionel Messi | Inter Miami – MLS | – 29 gols – 28 jogos

Kylian Mbappé | Real Madrid – LaLiga | 25 gols – 31 jogos

Erling Haaland | Manchester City – Premier League | 27 gols – 35 jogos

Harry Kane | Bayern de Munique – Bundesliga | 36 gols – 31 jogos

Segunda-feira dos artilheiros

Messi, artilheiro da última temporada completa da MLS, marcou 29 gols em 28 jogos com o Inter Miami. Na partida contra a Áustria, no AT&T Stadium, no Texas, o astro marcou os dois gols da vitória da classificação da Argentina à próxima fase. Depois dos três marcados na partida de abertura contra a Argélia, o camisa 10 soma cinco gols.

Mbappé, que dominou a estatística na última temporada de LaLiga, com 25 gols em 31 jogos, também se mostrou afiado na Copa do Mundo. O jogador marcou dois gols contra Senegal e mais dois gols diante do Iraque, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Pouco depois de Mbappé e Messi, ainda nesta segunda, Haaland entrou em campo. O artilheiro da Premier League, com 27 gols em 35 jogos, marcou mais duas vezes contra Senegal, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Com os dois gols na abertura contra o Iraque, chegou igualmente aos quatro gols.

A estatística só não é melhor para os amantes do futebol por que Kane joga só nesta terça. O artilheiro da Bundesliga, com 36 gols em 31 jogos, entra em campo com a Inglaterra contra Gana, Gillette Stadium, em Boston. O camisa 9 tem dois gols até aqui neste Mundial