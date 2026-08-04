Algoz do Brasil na Copa do Mundo, Orjan Nyland é o novo reforço do RB Leipzig. Após ser destaque na campanha da Noruega no Mundial deste ano, o goleiro acertou seu retorno ao clube alemão após três anos. O contrato será válido até junho de 2028.
Na Copa do Mundo, Nyland foi um dos destaques na vitória da Noruega, por 2 a 1, contra o Brasil, nas oitavas de final. No duelo, o goleiro defendeu a cobrança de pênalti de Bruno Guimarães e evitou outros gols da seleção brasileira ao longo do confronto. Nas quartas, porém, os noruegueses foram eliminados pela Inglaterra.
Em nota, o preparador de goleiros do RB Leipzig, Frederik Gößling, elogiou o desempenho de Nyland na Copa. O profissional, inclusive, trabalhou com o goleiro anteriormente no clube.
“A defesa do pênalti é o que todos lembram, mas houve muitos outros momentos em que ele mostrou o quão inteligente é como goleiro, além de tantas outras qualidades“, declarou Gößling.
Na temporada 2022/23, quando fez sua primeira passagem pelo RB Leipzig, Nyland disputou três jogos, sofreu três gols e ficou um duelo sem ser vazado. O goleiro norueguês fez parte da conquista da Copa da Alemanha (2022/23).