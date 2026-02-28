A manhã deste domingo, 1º de março de 2026, reserva um confronto de realidades distintas pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. Na MHP Arena, o Stuttgart recebe o Wolfsburg às 11h30 (horário de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente a luta pela Liga dos Campeões e o desespero contra a zona de rebaixamento.

Stuttgart mira a consolidação no G4

Fazendo uma campanha sólida na temporada 2025/26, o Stuttgart entra em campo defendendo sua posição na zona de classificação para a próxima Champions League. Ocupando a 4ª colocação com 43 pontos, a equipe soma 13 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O momento recente mostra uma equipe competitiva e eficiente ofensivamente.

Sob o comando de Sebastian Hoeneß, o time da casa busca impor seu ritmo para não dar chances aos rivais que cobiçam sua vaga no topo da tabela. A força na MHP Arena é um dos trunfos da equipe, que perdeu apenas uma vez em seus domínios nesta temporada.

Wolfsburg vive momento delicado

Do outro lado do campo, a situação é dramática. O Wolfsburg chega para este confronto mergulhado em uma crise técnica e de resultados. Estacionado na 15ª posição com apenas 20 pontos, o time está perigosamente próximo da zona de rebaixamento. A forma recente é alarmante: a equipe não venceu nas últimas cinco partidas, acumulando quatro derrotas e apenas um empate.

Com um retrospecto geral de 5 vitórias, 5 empates e 13 derrotas, os Lobos precisam urgentemente pontuar fora de casa. Apesar da fase ruim, espera-se uma postura reativa, buscando explorar possíveis vulnerabilidades defensivas do adversário para tentar respirar na competição.

Expectativas para a partida

O confronto é visto como um duelo de extremos, com favoritismo para o time da casa. Enquanto o Stuttgart tenta consolidar sua vaga no G4, o Wolfsburg joga sob imensa pressão para evitar terminar a rodada na zona de descenso direto ou no playoff de rebaixamento.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo decisivo da Bundesliga, a transmissão para o Brasil está prevista através das plataformas detentoras dos direitos da competição, como os canais ESPN (Grupo Disney), SporTV, CazéTV e Canal GOAT. Recomenda-se verificar a programação local das operadoras e serviços de streaming para confirmar a exibição específica deste jogo.