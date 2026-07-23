O Barcelona anunciou a contratação de Karim Adeyemi, ex-Borussia Dortmund, nesta quinta-feira, 23. O atacante, de 24 anos, deixou o clube alemão após quatro anos e assinou vínculo com os blaugranas até 2031. O jogador se junta a Anthony Gordon, reforço anunciado pelo Barça no final de maio deste ano.

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A contratação de Adeyemi poderá ajudar na recomposição do ataque do Barcelona, que viu três atletas deixarem o clube nesta janela. O centroavante Robert Lewandowski assinou com o Chicago Fire, dos Estados Unidos, enquanto Ansu Fati foi vendido oficialmente ao Monaco e Marcus Rashford retornou de empréstimo ao Manchester United.

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Além de ser uma alternativa ao ataque blaugrana, Adeyemi voltará a cruzar seu caminho com o treinador Hansi Flick. Foi o comandante alemão quem lhe deu sua oportunidade de estrear na seleção alemã. Pela Alemanha, o atacante possui um gol em 11 partidas.

Na última temporada, Adeyemi disputou 39 jogos, com dez gols e seis assistências, pelo Borussia Dortmund. Além das marcas individuais, o atleta finalizou a Bundesliga como vice-campeão, atrás do Bayern de Munique. Ao longo de sua passagem no clube, o atacante soma 36 gols e 25 assistências em 146 partidas.

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