O mercado de transferências do futebol europeu está aquecido com a disputa pelo atacante argentino Julián Álvarez, de 26 anos, atualmente defendendo as cores do Atlético de Madrid. O Arsenal entrou na disputa com o Barcelona pela contratação do atleta, com o PSG também monitorando a situação.

De acordo com informações da imprensa espanhola, os Gunners estão dispostos a negociar com o clube colchonero, que já afirmou que só irá liberá-lo mediante o pagamento da multa rescisória de 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,9 bilhões). A admiração do clube londrino pelo jogador não é recente, e a equipe de Mikel Arteta busca fortalecer seu setor ofensivo.

Interesse do Barcelona e PSG

O Barcelona tem sido um dos principais interessados em Julián Álvarez, buscando reforçar seu ataque para a temporada 2026/27. Além do clube blaugrana, o PSG também monitora a situação do atacante no mercado. O Lance! relata que pessoas ligadas ao argentino entraram em contato com os clubes em questão.

Trajetória de Julián Álvarez

Julián Álvarez chegou ao Atlético de Madrid em agosto de 2024, após uma passagem de sucesso pelo Manchester City, onde conquistou a tríplice coroa em sua primeira temporada. Pelo clube inglês, o atacante registrou 36 gols e 19 assistências em 103 partidas disputadas.