Neste sábado (30), a final da UEFA Champions na Puskás Aréna, em Budapeste, terminou com a vitória do PSG sobre o Arsenal por 4 a 3 na disputa de pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, mais prorrogação.
A partida colocou em evidência a dupla de zaga brasileira Marquinhos, do PSG, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, ambos convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Os defensores tiveram momentos cruciais na decisão, que antecede a apresentação à equipe nacional para a Copa do Mundo.
Desempenho de Marquinhos na Decisão
O capitão do PSG teve um início de jogo complicado. Nos primeiros minutos, o zagueiro de 32 anos viu Kai Havertz abrir o placar para o Arsenal. Apesar da falha inicial, Marquinhos se recuperou e, na reta final do primeiro tempo, bloqueou uma finalização perigosa de Havertz, impedindo o segundo gol do time inglês.
Atuação de Gabriel Magalhães e o Pênalti Perdido
Pelo lado do Arsenal, Gabriel Magalhães, 28, teve uma atuação segura na maior parte do confronto, vencendo duelos e realizando um corte importante em Khvicha Kvaratskhelia no primeiro tempo.
Contudo, na prorrogação, Vitinha teve uma chance, embora a finalização tenha ido por cima do gol. Na dramática disputa por pênaltis, Gabriel foi o responsável pela quinta cobrança do Arsenal, mas chutou por cima do gol, selando a vitória do PSG e o bicampeonato da Champions League para o clube francês.
Após o pênalti perdido, ele acabou consolado pelo companheiro de seleção, Marquinhos.
Contribuição de Gabriel Martinelli
Outro convocado por Ancelotti, o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, entrou no segundo tempo no lugar de Leandro Trossard. A contribuição ofensiva foi limitada, com passes errados e contra-ataques desperdiçados.
Defensivamente, Martinelli foi importante na dobra de marcação, especialmente para conter jogadores como Achraf Hakimi e Bradley Barcola. Apesar da atuação discreta no tempo normal, Martinelli converteu a cobrança na disputa por pênaltis, com uma finalização que não deu chances ao goleiro Matvey Safonov, do PSG.
Próximos Passos na seleção brasileira
Após a final da Champions League, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli se apresentarão ao elenco nos Estados Unidos na segunda-feira (1º), e estarão disponíveis para o amistoso contra o Egito, agendado para sábado (6), no Huntington Bank Field, em Cleveland.