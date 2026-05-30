A seleção da Escócia, adversária da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, confirmou um desfalque importante na preparação para o torneio. O meio-campista Billy Gilmour, de 24 anos, foi cortado da competição após sofrer uma lesão no joelho. O incidente ocorreu durante a vitória por 4 a 1 sobre Curaçao, em amistoso disputado neste sábado (30) no Hampden Park, em Glasgow.

Detalhes da lesão e recuperação

A lesão de Gilmour aconteceu ainda no primeiro tempo do confronto, quando o jogador caiu no gramado sem contato aparente com adversários. Ele foi imediatamente substituído, e exames posteriores confirmaram a gravidade da contusão, que o impede de participar do Mundial.

Em comunicado, a Federação Escocesa de Futebol lamentou a ausência do atleta e confirmou que ele retornará ao clube pelo qual joga, o Napoli, para iniciar o processo de reabilitação.

Reação do técnico e impacto na equipe

O técnico da Escócia, Steve Clarke, expressou frustração com a situação. “Estou arrasado pelo Billy, pois ele tem sido parte integrante da nossa campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O ‘timing’ desta lesão é tão, tão cruel, e todos nós sentimos muito”, declarou Clarke, conforme veículos de imprensa.

Gilmour era considerado uma peça fundamental no meio-campo escocês, e ausência representa um desafio significativo para a equipe.

Caminho da Escócia na Copa 2026

Apesar da lesão, a Escócia conseguiu uma vitória expressiva sobre Curaçao no amistoso. A equipe caribenha abriu o placar com Tahith Chong, mas a Escócia reagiu após a expulsão de Jürgen Locadia, de Curaçao, ainda no primeiro tempo. Os gols escoceses foram marcados por Findlay Curtis, dois de Lawrence Shankland e um pênalti convertido por Ryan Christie.

A Escócia está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Brasil, Marrocos e Haiti. A estreia da seleção escocesa no torneio será em 13 de junho, contra o Haiti, enquanto o confronto com a seleção brasileira está marcado para o dia 24.