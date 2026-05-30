Neste sábado (30), a CBF divulgou em vídeo a numeração oficial da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A comissão técnica, liderada por Carlo Ancelotti, confirmou que o atacante Neymar Jr. será o detentor da histórica camisa 10.
Numeração oficial da seleção brasileira para o Mundial
A definição dos números para o torneio que será sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, destaca a importância de Neymar Jr., mesmo em recuperação de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. A participação dele no Mundial foi confirmada, e ele vestirá o número eternizado por grandes craques brasileiros.
A camisa 9, tradicionalmente associada ao centroavante, ficará com Matheus Cunha. Confira a seguir todas as numerações:
- Alisson
- Wesley
- Gabriel Magalhães
- Marquinhos
- Casemiro
- Alex Sandro
- Vini Jr
- Bruno Guimarães
- Matheus Cunha
- Neymar
- Raphinha
- Weverton
- Danilo
- Bremer
- Léo Pereira
- Douglas Santos
- Fabinho
- Danilo Santos
- Endrick
- Lucas Paquetá
- Luiz Henrique
- Gabriel Martinelli
- Ederson
- Ibañez
- Igor Thiago
- Rayan
Calendário de amistosos e estreia na Copa do Mundo
Os números definidos já serão utilizados nos próximos amistosos preparatórios da equipe. O Brasil enfrentará a seleção do Panamá neste domingo (31), e a seleção do Egito no próximo sábado (6). A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 ocorrerá no dia 13 de junho, contra a seleção de Marrocos.