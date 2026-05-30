Neste sábado (30), a CBF divulgou em vídeo a numeração oficial da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A comissão técnica, liderada por Carlo Ancelotti, confirmou que o atacante Neymar Jr. será o detentor da histórica camisa 10.

Numeração oficial da seleção brasileira para o Mundial

A definição dos números para o torneio que será sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, destaca a importância de Neymar Jr., mesmo em recuperação de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. A participação dele no Mundial foi confirmada, e ele vestirá o número eternizado por grandes craques brasileiros.

A camisa 9, tradicionalmente associada ao centroavante, ficará com Matheus Cunha. Confira a seguir todas as numerações:

  1. Alisson
  2. Wesley
  3. Gabriel Magalhães
  4. Marquinhos
  5. Casemiro
  6. Alex Sandro
  7. Vini Jr
  8. Bruno Guimarães
  9. Matheus Cunha
  10. Neymar
  11. Raphinha
  12. Weverton
  13. Danilo
  14. Bremer
  15. Léo Pereira
  16. Douglas Santos
  17. Fabinho
  18. Danilo Santos
  19. Endrick
  20. Lucas Paquetá
  21. Luiz Henrique
  22. Gabriel Martinelli
  23. Ederson
  24. Ibañez
  25. Igor Thiago
  26. Rayan

Calendário de amistosos e estreia na Copa do Mundo

Os números definidos já serão utilizados nos próximos amistosos preparatórios da equipe. O Brasil enfrentará a seleção do Panamá neste domingo (31), e a seleção do Egito no próximo sábado (6). A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 ocorrerá no dia 13 de junho, contra a seleção de Marrocos.