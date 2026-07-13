O atacante Lamine Yamal acredita que a seleção da Espanha está pronta para ser campeã do mundo. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 13, véspera do confronto com a França, o jovem jogador disse não ter medo dos arquirrivais. A decisiva partida pela semifinal ocorre nesta terça, 14, às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas.

“Nós nos vemos como campeões, como em 2010. Por que não?”, iniciou dizendo Yamal.

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“Me perguntaram se eu estava com medo e eu disse que não. Como disse Koundé: ‘o futebol está voltando ao que era antes’. E é isso. Eu jogo do jeito que sei. Nunca vou jogar melhor nem pior. Sempre dou o meu melhor e estou a serviço da equipe. Quando você se entrega por completo, não sente pressão”, completou.

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Yamal comemorou 19 anos justamente nesta segunda-feira. Dúvida para o início da competição por conta de uma lesão, o jogador atuou em todas as seis partidas da La Roja até aqui, sendo titular em cinco deles. Nos dois últimos, jogou por 90 minutos sem ser substituído.

Eleito o melhor jogador jovem da campanha histórica que levou a Espanha ao título da Eurocopa em 2024, Yamal foi nome importante justamente no jogo em que os espanhóis venceram os franceses na semifinal.

Os Bleus até saíram na frente, com um gol marcado por Kolo Muani – que sequer foi convocado para esta edição do Mundial —, mas permitiram a virada, com gols do camisa 19 e de Dani Olmo. No ano passado, novamente caíram para os espanhóis em outra semifinal, desta vez da Nations League.

O técnico da França, Didier Deschamps, apontou a Espanha como favorita para o jogo. Segundo Deschamps, será necessário que a França reduza a margem de erros para surpreender os rivais e chegar à sua terceira final consecutiva de Copa do Mundo.

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