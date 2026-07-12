Um dos jogadores mais experientes da Suíça, o meio-campista Remo Freuler não poupou críticas à arbitragem e cobrou explicações da Fifa pela expulsão de Breel Embolo na derrota por 3 a 1 da equipe europeia para a Argentina. Após intervenção do VAR, o jogador tomou o segundo cartão amarelo por conta de um “erro de identidade”. A partida estava empatada por 1 a 1 naquele momento.

“A verdade é que agora mesmo não sinto nada, essa é a realidade. Eu acho que jogamos muito bem e, no final, perdemos. Foi um desempenho excepcional por parte da equipe. Estou orgulhosíssimo desta seleção. Podemos dizer com orgulho que jogamos pela Suíça, que demos 100% de nós, mas não entendo como o VAR tomou essa decisão. A Fifa vai ter que nos esclarecer de onde veio isso”, disse o jogador.

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“Neste Mundial, a verdade é que estivemos cheios de grandes momentos. Tivemos momentos muito bonitos, mas buscávamos algo mais e, bem, a sorte não esteve hoje do nosso lado, nem o resultado”, completou.

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A nova regra prevê a interferência do árbitro de vídeo caso a punição tenha sido aplicada ao atleta errado. No lance, Embolo simulou uma falta depois de uma dividida com o volante Leandro Paredes, uma vez que o adversário sequer chegou a tocá-lo. Sendo assim, o cartão amarelo inicialmente dado a Paredes foi transferido para o suíço, que já estava amarelado e acabou expulso de campo.

Estrela da seleção do Paraguai, o atacante Almirón foi o responsável por levar o primeiro cartão em aplicação desta regra, na derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos, logo na estreia das equipes do torneio.

Vencedora, a Argentina enfrenta a Inglaterra, que mais cedo bateu a Noruega em Miami. A decisiva partida valendo uma vaga na final ocorre na próxima quarta-feira, 15, às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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