O gol de De Ketelere, da Bélgica, aos 39 minutos do primeiro tempo do duelo pelas quartas de final da Copa de 2026 nesta sexta-feira, 10, em Los Angeles, fez cair a invencibilidade recorde de gols da Espanha. O goleiro Unai Simon, assim, completou 648 minutos sem ser vazado.
Simon estabeleceu o recorde de minutos sem levar gols em uma Copa do Mundo na vitória por 1 a 0 sobre Portugal, superando a marca de 517 minutos do italiano Walter Zenga, que durava desde o Mundial de 1990.
Unai Simon iniciou sua invencibilidade ainda na Copa de 2022, quando a Espanha foi eliminada nas oitavas de final por Marrocos, nos pênaltis, após empate por 0 a 0. Ele, então, passou ileso diante de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai, na primeira fase, depois Áustria, na fase 16 avos de final, e Portugal, nas oitavas de final.
O recorde de invencibilidade de gols em Copas do Mundo
- Unai Simon (648 minutos pela Espanha em 2022 e 2026)
- Walter Zenga ( 517 minutos pela Itália em 1990)
- Peter Shilton (502 minutos pela Inglaterra em 1982 e 1986)
- Sergio Romero (486 minutos pela Argentina em 2014)
- Seep Maier (475 minutos pela Alemanha em 1974 e 1978)
- Gianluigi Buffon (460 minutos pela Itália em 2006)
- Leão (458 minutos pelo Brasil 1978)
- Gordon Banks (442 minutos pela Inglaterra 1966)
- Oliver Kahn (427 minutos pela Alemanha em 2002)
- Carlos (401 minutos pelo Brasil em 1986)
(Fonte: ge)