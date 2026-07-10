O gol de De Ketelere, da Bélgica, aos 39 minutos do primeiro tempo do duelo pelas quartas de final da Copa de 2026 nesta sexta-feira, 10, em Los Angeles, fez cair a invencibilidade recorde de gols da Espanha. O goleiro Unai Simon, assim, completou 648 minutos sem ser vazado.

Simon estabeleceu o recorde de minutos sem levar gols em uma Copa do Mundo na vitória por 1 a 0 sobre Portugal, superando a marca de 517 minutos do italiano Walter Zenga, que durava desde o Mundial de 1990.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Unai Simon iniciou sua invencibilidade ainda na Copa de 2022, quando a Espanha foi eliminada nas oitavas de final por Marrocos, nos pênaltis, após empate por 0 a 0. Ele, então, passou ileso diante de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai, na primeira fase, depois Áustria, na fase 16 avos de final, e Portugal, nas oitavas de final.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

O recorde de invencibilidade de gols em Copas do Mundo

Unai Simon (648 minutos pela Espanha em 2022 e 2026) Walter Zenga ( 517 minutos pela Itália em 1990) Peter Shilton (502 minutos pela Inglaterra em 1982 e 1986) Sergio Romero (486 minutos pela Argentina em 2014) Seep Maier (475 minutos pela Alemanha em 1974 e 1978) Gianluigi Buffon (460 minutos pela Itália em 2006) Leão (458 minutos pelo Brasil 1978) Gordon Banks (442 minutos pela Inglaterra 1966) Oliver Kahn (427 minutos pela Alemanha em 2002) Carlos (401 minutos pelo Brasil em 1986)

(Fonte: ge)

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google