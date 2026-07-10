Uma análise divulgada nesta sexta-feira, 10, pela agência Reuters constatou que nenhuma das 94 partidas da Copa do Mundo de 2026 disputadas até o momento atingiu o limite de calor extremo estabelecido pela Fifa. Tal limite justificaria as pausas para hidratação –, que se tornaram obrigatórias e viraram uma oportunidade a mais para os anunciantes – ou até o adiamento e cancelamento dos jogos.

A Reuters ressalta que Fifa e a FIFPro, o sindicato global dos jogadores, utilizam parâmetros diferentes para avaliar o risco de calor, sendo o da Fifa o mais tolerante.

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Qual é o limite do calor nos jogos de futebol?

O risco de calor é comumente avaliado usando a Temperatura de Bulbo Úmido e Globo (WBGT), uma medida que combina temperatura do ar, umidade, luz solar e vento em um único indicador do nível de estresse térmico para o corpo. Ela é amplamente utilizada porque fornece uma visão mais completa do estresse térmico do que a temperatura do ar isoladamente, informa a Reuters.

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A Fifa exige pausas para resfriamento quando a temperatura WBGT atinge 32 graus Celsius (89,6 graus Fahrenheit) e recomenda o adiamento, atraso ou cancelamento de partidas nesse nível. Já a orientação da FIFPro é mais cautelosa, recomendando que as pausas para resfriamento sejam consideradas acima de 26 graus Celsius (78,8 graus Fahrenheit) e que as partidas sejam adiadas, atrasadas ou canceladas quando a temperatura WBGT ultrapassar 28 graus Celsius (82,4 graus Fahrenheit).

Discrepância nos dados

A Reuters obteve dados WBGT com base em leituras de satélite para a área mais ampla ao redor de cada estádio, e esses dados não refletem as leituras reais feitas no estádio. De acordo com a agência, 35 das 94 partidas registraram uma temperatura máxima de WBGT acima do limite de 26°C estabelecido pela FIFPro para pausas para hidratação. Dessas, 27 partidas ultrapassaram o limite ainda maior de 28°C também estabelecido pela FIFpro para calor extremo.

Mas há um dado que altera este cenário: entre os 5 estádios que registraram as temperaturas mais altas, três são cobertos e climatizados, tendo sido palco de 18 partidas que ultrapassaram os limites extremos estabelecidos pela FIFPro. Isso significa que apenas 9 jogos da Copa do Mundo até o momento foram disputados em campos abertos, sem ar-condicionado, acima do limite de 28°C, estabelecido pela FIFPRO. Nenhum destes jogos ultrapassou o limite de 32º C imposto pela Fifa.

A parada para a hidratação, que acontece na metade de cada tempo regulamentar (por volta dos 22 minutos), foi criticada por diversos treinadores ao longo da competição. Neste sentido, uma declaração de Diego Armando Maradona se tornou viral. Em 2018, o astro argentino criticou a escolha das sedes de 2026 e brincou que os Estados Unidos, se pudessem, dividiriam as partidas em quatro tempos de 25 minutos para criar mais espaço para publicidade.

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