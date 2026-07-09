O técnico da seleção de Marrocos, Mohamed Ouahbi, não poupou elogios aos jogadores da França na derrota por 2 a 0 para os rivais nesta quinta-feira, 9, no Gillette Stadium, mas acredita que o país africano foi prejudicado por conta de um toque de mão do meio-campista Adrian Rabiot no primeiro gol da partida, marcado por Kylian Mbappé.

Segundo Ouahbi, o jogo poderia ter tomado outro rumo caso a irregularidade tivesse sido vista pela arbitragem.

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“A equipe francesa foi muito bem com a bola. Eles causaram muitos problemas pelas laterais com seus jogadores e também pelo centro. Quando nós tínhamos a posse de bola, nossas transições não eram tão boas, então precisávamos correr um pouco mais, e eles acabaram ficando em uma zona de conforto. Também senti que meus jogadores precisavam de um fôlego novo. Eu até quis fazer algumas substituições no primeiro tempo, mas depois pensei em fazer mais tarde. Vi que o início do segundo tempo foi um pouco melhor quando tivemos a posse de bola, quando corremos um pouco mais e também tivemos mais controle de bola”, iniciou dizendo.

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“Temos que reconhecer que é uma grande equipe. Eles têm excelentes jogadores. A França poderia ter marcado antes, e temos a sensação de que alguns dos nossos jogadores pararam na jogada, pedindo um toque de mão. Nós gostaríamos de ter visto como a França reagiria se não tivéssemos sofrido o gol, mas eles tiveram melhores oportunidades de gol e foram muito bons nas transições. Nos faltaram ideias e frescor para fazer mais quando tínhamos a posse de bola”, completou.

No gol marcado aos 15 minutos do segundo tempo, Digne cruzou para a área, a defesa marroquina tentou afastar, mas Doué ficou com o rebote e encontrou Mbappé na entrada da área. O camisa 10 acertou um belo chute para abrir o placar.

Na origem da jogada, a bola tocou na mão do meia francês Rabiot, mas o árbitro argentino Facundo Tello deixou o jogo seguir. Seis minutos depois, Ousmane Dembélé ampliou o marcador, fazendo 2 a 0.

Com o resultado, os marroquinos deixam o Mundial como o último representante do continente africano na competição. Já os franceses enfrentam o vencedor do duelo entre Espanha e Bélgica, que ocorre nesta sexta, 10, em Los Angeles.

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