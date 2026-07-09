A França garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo ao vencer Marrocos por 2 a 0, nesta quinta-feira (9), no Gillette Stadium, em Foxborough. Em um duelo marcado pela grande atuação do goleiro Bounou na etapa inicial, os europeus mantiveram a intensidade e construíram o resultado no segundo tempo, carimbando o passaporte para a próxima fase do torneio.
Pressão azul e o milagre de Bounou
O primeiro tempo foi um verdadeiro monólogo ofensivo da seleção francesa, que esbarrou em uma muralha chamada Bounou. Desde os minutos iniciais, a equipe europeia encurralou os marroquinos, criando oportunidades claras com Mbappé e Upamecano, ambas paradas pelo arqueiro. A grande chance de abrir o placar veio aos 24 minutos, quando Mbappé sofreu pênalti de Mazraoui. O próprio camisa 10 foi para a cobrança, mas bateu fraco e viu Bounou fazer uma defesa firme, sem dar rebote. Antes do intervalo, a trave ainda salvou Marrocos em um chute forte de Digne de fora da área, mantendo o zero no placar.
Redenção e alívio no segundo tempo
Na volta dos vestiários, a tônica do jogo se manteve, mas a eficiência francesa finalmente apareceu. Aos 15 minutos, após bola recuperada no ataque por Doué, Mbappé recebeu na risca da área, cortou para o meio e bateu colocado, sem chances para o goleiro, redimindo-se da penalidade desperdiçada. O gol abriu a defesa africana e, apenas seis minutos depois, a vantagem foi ampliada. Olise encontrou Mbappé, que serviu Dembélé com espaço. O atacante disparou e finalizou no cantinho para fazer o segundo.
Controle e vaga assegurada
Com a vantagem confortável, a França baixou suas linhas e passou a administrar o resultado, enquanto Marrocos tentava, sem sucesso, furar o bloqueio adversário. Nos minutos finais, os europeus ainda tiveram chances de transformar a vitória em goleada com Barcola e Mateta, mas Bounou voltou a aparecer com boas intervenções. Com o apito final, a seleção francesa comemorou a classificação e agora aguarda o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica para disputar uma vaga na grande decisão.