A Fifa ampliou a suspensão de Jarell Quansah, da Inglaterra, para dois jogos, após sua expulsão contra o México nas oitavas da Copa, conforme informado pelo ge. O defensor já não estaria disponível para o jogo deste sábado, 11, contra a Noruega, mas a nova decisão o deixará de fora de uma eventual semifinal.

Quansah foi expulso no início do segundo tempo no duelo entre México e Inglaterra. Na ocasião, o inglês chegou de sola na perna do mexicano Jesús Gallardo, sendo expulso após revisão no VAR. Como a punição deve ser cumprida durante a Copa, o defensor só voltaria em uma possível final.

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Em meio aos desfalques no elenco inglês, Quansah vinha atuando na lateral-direita da equipe comandada por Thomas Tuchel. Reece James, lateral titular contra Croácia e Gana, está lesionado e segue fora.

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Quartas de final contra a Noruega

O duelo entre Inglaterra e Noruega, válido pelas quartas de final da Copa, será neste sábado, 11, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos. O vencedor avança à semifinal e enfrenta quem passar entre Argentina e Suíça.

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