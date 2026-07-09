A França entra em campo nesta quinta-feira, 9, contra Marrocos, em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Caso se classifique, esta será a 8ª semi que a seleção disputará na história das Copas e a terceira vez consecutiva, um feito inédito para os Bleus.

Nas sete semifinais disputadas pela França, a seleção europeia levou a melhor em quatro ocasiões: 1998, 2006, 2018 e 2022. Os franceses, no entanto, foram superados nesta fase em 1958, 1982 e 1986.

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1958 – Brasil 5 x 2 França

1982 – Alemanha Ocidental 3 x 3 França – Alemanha Ocidental vence nos pênaltis por 5 a 4

1986 – França 0 x 2 Alemanha Ocidental

1998 – França 2 x 1 Croácia

2006 – Portugal 0 x 1 França

2018 – França 1 x 0 Bélgica

2022 – França 2 x 0 Marrocos

Títulos e vices

Ao longo de 16 participações em Copas, sem incluir a edição de 2026, a França foi campeã em duas oportunidades. Em 1998, os franceses venceram o Brasil por 3 a 0 na final e conquistaram seu primeiro título. Já em 2018, os Bleus superaram a Croácia por 4 a 2 e se sagraram bicampeões do mundo.

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Além dos títulos, a seleção acumula dois vices ao longo de suas participações no Mundial. Em 2006, a França empatou em 1 a 1 com a Itália, mas perdeu na disputa de pênaltis e viu o título escapar. Já em 2022, as penalidades apareceram novamente no caminho dos Bleus: a Argentina levou a melhor na disputa após empate em 3 a 3 no jogo.

Retrospecto da França nas Copas

Copa do Mundo de 1930 – Eliminada na fase de grupos

Copa do Mundo de 1934 – Eliminada nas oitavas de final contra a Áustria (Áustria 3 x 2 França)

Copa do Mundo de 1938 – Eliminada nas quartas de final contra a Itália (Itália 3 x 1 França)

Copa do Mundo de 1950 – Não participa

Copa do Mundo de 1954 – Eliminada na fase de grupos

Copa do Mundo de 1958 – Brasil 5 x 2 França – Franceses caem na semifinal, mas terminam em 3º lugar (vencem a Alemanha Ocidental por 6 a 3 na disputa de terceiro lugar)

Copa do Mundo de 1962 – Não participa

Copa do Mundo de 1966 – Eliminada na fase de grupos

Copa do Mundo de 1970 – Não participa

Copa do Mundo de 1974 – Não participa

Copa do Mundo de 1978 – Eliminada na fase de grupos

Copa do Mundo de 1982 – Alemanha Ocidental 3 (5) x (4) 3 França – Franceses caem na semifinal e terminam em 4º lugar (perdem para a Polônia por 3 a 2 na disputa de terceiro lugar)

Copa do Mundo de 1986 – França 0 x 2 Alemanha Ocidental – Franceses caem na semifinal, mas terminam em 3º lugar (vencem a Bélgica por 4 a 2 na disputa de terceiro lugar)

Copa do Mundo de 1990 – Não participa

Copa do Mundo de 1994 – Não participa

Copa do Mundo de 1998 – França 3 x 0 Brasil – Franceses conquistam sua primeira Copa do Mundo

Copa do Mundo de 2002 – Eliminada na fase de grupos

Copa do Mundo de 2006 – Itália 1 (5) x (3) 1 França – Franceses ficam com o vice-campeonato

Copa do Mundo de 2010 – Eliminada na fase de grupos

Copa do Mundo de 2014 – Eliminada nas quartas de final contra a Alemanha (Alemanha 1 x 0 França)

Copa do Mundo de 2018 – França 4 x 2 Croácia – Franceses conquistam sua segunda Copa do Mundo

Copa do Mundo de 2022 – Argentina 3 (4) x (2) 3 França – Franceses ficam com o vice-campeonato

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