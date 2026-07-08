Após as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a França assumiu a liderança nas categorias de ataque, defesa e criatividade no Power Ranking da Fifa. Kylian Mbappé é o líder no ataque, enquanto Michael Olise e Dayot Upamecano estão no primeiro lugar em criatividade e defesa, respectivamente.
Ataque
Com 8,71 de nota, Mbappé é o líder desta categoria, além de ser o jogador com a melhor nota na Copa. Em seguida, Lionel Messi ocupa a vice-liderança, com 8,45 pontos, enquanto Haaland fecha o pódio com 8,04.
- Kylian Mbappé (França) – 8,71
- Lionel Messi (Argentina) – 8,45
- Erling Haaland (Noruega) – 8,04
- Harry Kane (Inglaterra) – 7,41
- Johan Manzambi (Suíça) – 7,32
- Jude Bellingham (Inglaterra) – 7,30
- Vini Jr. (Brasil) – 7,20
- Julián Quiñones (México) – 6,98
- Ousmane Dembélé (França) – 6,97
- Crysencio Summerville (Holanda) – 6,78
Criatividade
Com cinco passes para gol na Copa, Olise não é apenas o líder de assistências do torneio, mas também na categoria de criatividade da Fifa, com 8,19 pontos. O alemão Florian Wirtz ocupa a segunda posição, com 7,58 pontos, enquanto Mbappé fecha o pódio, com 7,52.
- Michael Olise (França) – 8,19
- Florian Wirtz (Alemanha) – 7,58
- Kylian Mbappé (França) – 7,52
- Lamine Yamal (Espanha) – 7,48
- Andreas Schjelderup (Noruega) – 7,40
- Roberto Alvarado (México) – 7,34
- Marcus Rashford (Inglaterra) – 7,26
- Jérémy Doku (Bélgica) – 7,24
- Anthony Gordon (Inglaterra) – 7,23
- Bukayo Saka (Inglaterra) – 7,18
Defesa
Fechando o domínio francês, o zagueiro Dayot Upamecano é quem ocupa a liderança na categoria de defesa, com 7,67 pontos. O espanhol Rodri está na vice-liderança, com 7,60 pontos, enquanto o marroquino Noussair Mazraoui figura na terceira posição, com 7,50.
- Dayot Upamecano (França) – 7,67
- Rodri (Espanha) – 7,60
- Noussair Mazraoui (Marrocos) – 7,50
- Luc de Fougerolles (Canadá) – 7,47
- Davinson Sánchez (Colômbia) – 7,33
- Chris Richards (Estados Unidos) – 7,18
- Pau Cubarsí (Espanha) – 7,12
- Aymeric Laporte (Espanha) – 7,10
- Neil El Aynaoui (Marrocos) – 7,08
- Elliot Anderson (Inglaterra) – 7,08