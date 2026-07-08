Após as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a França assumiu a liderança nas categorias de ataque, defesa e criatividade no Power Ranking da Fifa. Kylian Mbappé é o líder no ataque, enquanto Michael Olise e Dayot Upamecano estão no primeiro lugar em criatividade e defesa, respectivamente.

Ataque

França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia (Alexandre Battibugli/PLACAR)

Kylian Mbappé decidiu França x Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo na Filadélfia – Alexandre Battibugli/PLACAR

Com 8,71 de nota, Mbappé é o líder desta categoria, além de ser o jogador com a melhor nota na Copa. Em seguida, Lionel Messi ocupa a vice-liderança, com 8,45 pontos, enquanto Haaland fecha o pódio com 8,04.

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  1. Kylian Mbappé (França) – 8,71
  2. Lionel Messi (Argentina) – 8,45
  3. Erling Haaland (Noruega) – 8,04
  4. Harry Kane (Inglaterra) – 7,41
  5. Johan Manzambi (Suíça) – 7,32
  6. Jude Bellingham (Inglaterra) – 7,30
  7. Vini Jr. (Brasil) – 7,20
  8. Julián Quiñones (México) – 6,98
  9. Ousmane Dembélé (França) – 6,97
  10. Crysencio Summerville (Holanda) – 6,78

Criatividade

Michael Olise em ação contra o Paraguai - EFE/EPA/SARAH YENESEL

Michael Olise em ação contra o Paraguai – EFE/EPA/SARAH YENESEL

Com cinco passes para gol na Copa, Olise não é apenas o líder de assistências do torneio, mas também na categoria de criatividade da Fifa, com 8,19 pontos. O alemão Florian Wirtz ocupa a segunda posição, com 7,58 pontos, enquanto Mbappé fecha o pódio, com 7,52.

  1. Michael Olise (França) – 8,19
  2. Florian Wirtz (Alemanha) – 7,58
  3. Kylian Mbappé (França) – 7,52
  4. Lamine Yamal (Espanha) – 7,48
  5. Andreas Schjelderup (Noruega) – 7,40
  6. Roberto Alvarado (México) – 7,34
  7. Marcus Rashford (Inglaterra) – 7,26
  8. Jérémy Doku (Bélgica) – 7,24
  9. Anthony Gordon (Inglaterra) – 7,23
  10. Bukayo Saka (Inglaterra) – 7,18

Defesa

Upamecano em ação contra o Paraguai - EFE/EPA/WILL OLIVER

Upamecano em ação contra o Paraguai – EFE/EPA/WILL OLIVER

Fechando o domínio francês, o zagueiro Dayot Upamecano é quem ocupa a liderança na categoria de defesa, com 7,67 pontos. O espanhol Rodri está na vice-liderança, com 7,60 pontos, enquanto o marroquino Noussair Mazraoui figura na terceira posição, com 7,50.

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  1. Dayot Upamecano (França) – 7,67
  2. Rodri (Espanha) – 7,60
  3. Noussair Mazraoui (Marrocos) – 7,50
  4. Luc de Fougerolles (Canadá) – 7,47
  5. Davinson Sánchez (Colômbia) – 7,33
  6. Chris Richards (Estados Unidos) – 7,18
  7. Pau Cubarsí (Espanha) – 7,12
  8. Aymeric Laporte (Espanha) – 7,10
  9. Neil El Aynaoui (Marrocos) – 7,08
  10. Elliot Anderson (Inglaterra) – 7,08