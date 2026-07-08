Contrariando uma tese antiga do futebol, ser a segunda equipe a cobrar na disputa de pênaltis tem sido uma vantagem na Copa do Mundo de 2026.
Neste ano, todas as partidas resolvidas nas penalidades foram vencidas pela seleção que iniciou as cobranças em segundo. Paraguai, Marrocos, Egito e Suíça venceram os duelos de mata-mata decididos na marca da cal.
- Paraguai 4 x 3 Alemanha (16 avos de final) – Paraguai cobrou em segundo
- Marrocos 3 x 2 Holanda (16 avos de final) – Marrocos cobrou em segundo
- Egito 4 x 2 Austrália (16 avos de final) – Egito cobrou em segundo
- Suíça 4 x 3 Colômbia (Oitavas de final) – Suíça cobrou em segundo
Quem leva vantagem na disputa de pênaltis?
De acordo com levantamento da Opta Analyst, o fenômeno não se limita à edição de 2026, já que 13 das últimas 15 disputas de pênaltis (86,7%) nas Copas do Mundo foram vencidas por equipes que cobraram em segundo.
Nas quartas de final do Mundial de 2022, a Croácia iniciou as cobranças diante do Brasil e venceu. No mesmo ano, Marrocos começou batendo e eliminou a Espanha nas oitavas de final.
Na história das Copas do Mundo, incluindo 2026, 39 duelos foram decididos na disputa de pênaltis. Destas, 17 foram vencidas por quem começou batendo, enquanto 22 por quem iniciou em segundo.
No passado, a tese mais aceita apontava que era vantajoso começar batendo e assim passar a pressão da última cobrança para o adversário. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, em 2014, o escritor e economista Chris Anderson divulgou um estudo que apontava 60% de vantagem a quem batia o primeiro pênalti.
Segundo ele, à época, os jogadores costumavam acertar quase 70% dos pênaltis cobrados, mas, na última cobrança, o aproveitamento desabava para menos de 15%.
Confira todas as disputas de pênaltis na história da Copa do Mundo
- 2026
- Paraguai 4 x 3 Alemanha (16 avos de final) – Paraguai cobrou em segundo
- Marrocos 3 x 2 Holanda (16 avos de final) – Marrocos cobrou em segundo
- Egito 4 x 2 Austrália (16 avos de final) – Egito cobrou em segundo
- Suíça 4 x 3 Colômbia (Oitavas de final) – Suíça cobrou em segundo
- 2022
- Argentina 4 x 2 França (final) – Argentina cobrou em segundo
- Argentina 4 x 3 Holanda (quartas de final) – Argentina cobrou em segundo
- Croácia 4 x 2 Brasil (quartas de final) – Croácia cobrou primeiro
- Marrocos 3 x 0 Espanha (oitavas de final) – Marrocos cobrou primeiro
- Croácia 3 x 1 Japão (oitavas de final) – Croácia cobrou em segundo
- 2018
- Croácia 4 x 3 Rússia (quartas de final) – Croácia cobrou em segundo
- Inglaterra 4 x 3 Colômbia (oitavas de final) – Inglaterra cobrou em segundo
- Croácia 3 x 2 Dinamarca (oitavas de final) – Croácia cobrou em segundo
- Rússia 4 x 3 Espanha (oitavas de final) – Rússia cobrou em segundo
- 2014
- Argentina 4 x 2 Holanda (semifinal) – Argentina cobrou em segundo
- Holanda 4 x 3 Costa Rica (quartas de final) – Holanda cobrou em segundo
- Costa Rica 5 x 3 Grécia (oitavas de final) – Costa Rica cobrou primeiro
- Brasil 3 x 2 Chile (oitavas de final) – Brasil cobrou primeiro
- 2010
- Uruguai 4 x 2 Gana (quartas de final) – Uruguai cobrou primeiro
- Paraguai 5 x 3 Japão (oitavas de final) – Paraguai cobrou primeiro
- 2006
- Itália 5 x 3 França (final) – Itália cobrou primeiro
- Portugal 3 x 1 Inglaterra (quartas de final) – Portugal cobrou primeiro
- Alemanha 4 x 2 Argentina (quartas de final) – Alemanha cobrou primeiro
- Ucrânia 3 x 0 Suíça (oitavas de final) – Ucrânia cobrou primeiro
- 2002
- Coreia do Sul 5 x 3 Espanha (quartas de final) – Coreia do Sul cobrou primeiro
- Espanha 3 x 2 Irlanda (oitavas de final) – Espanha cobrou em segundo
- 1998
- Brasil 4 x 2 Holanda (semifinal) – Brasil cobrou primeiro
- França 4 x 3 Itália (quartas de final) – França cobrou primeiro
- Argentina 4 x 3 Inglaterra (oitavas de final) – Argentina cobrou primeiro
- 1994
- Brasil 3 x 2 Itália (final) – Brasil cobrou em segundo
- Suécia 5 x 4 Romênia (quartas de final) – Suécia cobrou primeiro
- Bulgária 3 x 1 México (oitavas de final) – Bulgária cobrou em segundo
- 1990
- Alemanha Ocidental 4 x 3 Inglaterra (semifinal) – Alemanha Ocidental cobrou em segundo
- Argentina 4 x 3 Itália (semifinal) – Argentina cobrou em segundo
- Argentina 3 x 2 Iugoslávia (quartas de final) – Argentina cobrou primeiro
- Irlanda 5 x 4 Romênia (oitavas de final) – Irlanda cobrou em segundo
- 1986
- Bélgica 5 x 4 Espanha (quartas de final) – Bélgica cobrou em segundo
- Alemanha Ocidental 4 x 1 México (quartas de final) – Alemanha Ocidental cobrou primeiro
- França 4 x 3 Brasil (quartas de final) – França cobrou em segundo
- 1982
- Alemanha Ocidental 5 x 4 França (semifinal) – Alemanha Ocidental cobrou em segundo
Fonte: Sofascore