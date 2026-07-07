A Argentina protagonizou um dos capítulos mais dramáticos desta Copa do Mundo. Na tarde desta terça-feira, 7, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, a atual campeã mundial flertou com a eliminação, mas buscou uma virada espetacular por 3 a 2 sobre o Egito.

Após sair perdendo por dois gols de diferença e ver Lionel Messi desperdiçar um pênalti, a equipe sul-americana marcou três vezes nos 15 minutos finais, garantindo sua classificação para as oitavas de final do torneio.

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O susto e o paredão egípcio

A partida começou com o roteiro esperado: a Albiceleste pressionando alto e os Faraós fechados em seu campo de defesa. No entanto, a eficiência africana falou mais alto logo aos 16 minutos. Hany cruzou pela direita e Yasser Ibrahim subiu mais que Lisandro Martínez para abrir o placar.

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A resposta argentina parecia imediata quando Tagliafico foi derrubado na área aos 19 minutos. Messi foi para a cobrança do pênalti, mas parou em uma defesa espetacular do goleiro Shobeir. O camisa 10 ainda acertou a trave em uma cobrança de falta, e Shobeir continuou frustrando o ataque sul-americano com defesas milagrosas até o fim da primeira etapa.

Contra-ataque letal e o drama argentino

Na volta do intervalo, o cenário de ataque contra defesa se intensificou. O Egito, apostando friamente nos contra-ataques, chegou a ter um gol anulado pelo VAR aos 13 minutos por uma falta no início da jogada. Contudo, a estratégia africana foi recompensada aos 21 minutos. Em uma transição rápida e letal, Hassan foi ao fundo e rolou para Zico, livre, ampliar a vantagem para 2 a 0.

O desespero tomou conta da equipe de Lionel Scaloni, que se lançou inteiramente ao ataque, deixando espaços perigosos na defesa.

A ressurreição da Albiceleste

Quando a zebra parecia consolidada, a raça argentina mudou a história do jogo. Aos 33 minutos, Messi cruzou na medida para Romero, que diminuiu de cabeça e incendiou as arquibancadas. A pressão se tornou insuportável para a defesa egípcia. Aos 38, após um bate-rebate na área, Messi se redimiu do pênalti perdido e soltou um míssil de perna esquerda para empatar o confronto.

O golpe de misericórdia veio nos acréscimos, aos 48 minutos: Lautaro Martínez cruzou da direita e Enzo Fernández, quase na pequena área, testou firme para selar a virada épica. Com o resultado heroico, a Argentina avança para as quartas de final e aguarda o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia. Já o Egito se despede da competição de cabeça erguida, registrando a melhor campanha de sua história em Mundiais.

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