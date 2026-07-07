Roberto Martínez não é mais o treinador de Portugal. Em entrevista coletiva após a eliminação diante da Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o comandante anunciou sua saída da seleção portuguesa. Com isso, o Mundial chega a dez técnicos que deixaram seus cargos.

“Acho que este é o fim de um ciclo e é importante que agora exista uma nova voz à frente da seleção. É perfeitamente legítimo que o presidente, o senhor Pedro Proença, escolha o selecionador com quem pretende trabalhar. Respeito totalmente essa decisão. Desde o primeiro dia, o meu objetivo quando cheguei a Portugal foi conquistar a Copa do Mundo. E acredito que, não tendo alcançado esse objetivo, faz sentido encerrar este ciclo”, declarou Martínez, conforme registrado pelo ge.

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Treinadores que deixaram o cargo na fase de grupos

Quem puxa a lista de saídas é Sabri Lamouchi, ex-treinador da Tunísia. O comandante foi demitido após a goleada por 5 a 1 sofrida na estreia contra a Suécia. O experiente Hervé Renard assumiu a seleção africana, mas não teve êxito e a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos.

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Em seguida, foi a vez de mais treinadores deixarem seus cargos após o final da fase de grupos. Apenas no grupo A, dois técnicos se despediram: Hong Myung-bo pediu demissão da Coreia do Sul, enquanto Miroslav Koubek deixou o comando da Tchéquia. As duas seleções foram eliminadas da Copa na primeira fase.

Além deles, Steve Clarke deixou a Escócia após a eliminação na primeira fase da Copa. Já Marcelo Bielsa deu adeus ao comando do Uruguai após não se classificar para o mata-mata.

Treinadores demitidos no mata-mata da Copa do Mundo

Na fase de 16 avos de final, três técnicos deram adeus aos seus cargos. O primeiro foi Ronald Koeman, que deixou a Holanda após a eliminação para Marrocos. Já o segundo foi Sebastián Beccacece, que se despediu do Equador após a derrota por 2 a 0 para o México. O terceiro foi Julian Nagelsmann, que deixou a Alemanha após a queda diante do Paraguai.

Nas oitavas de final, Roberto Martínez se juntou a Javier Aguirre, que se despediu do México após a eliminação contra a Inglaterra, aos treinadores que deixaram seus cargos no torneio.

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Lista de treinadores demitidos na Copa

Sabri Lamouchi (Tunísia)

Hong Myung-bo (Coreia do Sul)

Miroslav Koubek (Tchéquia)

Steve Clarke (Escócia)

Marcelo Bielsa (Uruguai)

Ronald Koeman (Holanda)

Sebastián Beccacece (Equador)

Julian Nagelsmann (Alemanha)

Javier Aguirre (México)

Roberto Martínez (Portugal)