A eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 deixou mais um número para simbolizar a fraca campanha brasileira. Na derrota por 2 a 1, o Brasil terminou a partida com apenas 34% de posse de bola, o menor índice registrado pelo Brasil em um Mundial desde o início da contagem desse tipo de levantamento, segundo a Opta.

O dado evidencia a dificuldade da equipe em controlar o jogo diante dos noruegueses. Ao longo da partida, o Brasil encontrou dificuldades para pressionar a saída de bola adversária.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Embora o percentual de posse, isoladamente, não determine o desempenho de uma equipe, a estatística, associada ao contexto da partida, mostra uma seleção que fez mau jogo. Além da derrota que encerrou precocemente a campanha brasileira, a seleção foi dominada em diversos momentos e viu a Noruega controlar o ritmo do confronto até mesmo vencendo.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Mesmo em eliminações recentes, como diante de Bélgica (2018) e Croácia (2022), a equipe terminou os jogos com índices de posse superiores ao registrado contra a Noruega.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google