O Brasil está eliminado da Copa do Mundo. Em uma partida melancólica da seleção brasileira, a Noruega venceu por 2 a 1 e está nas quartas de final. A Amarelinha agora amargará o pior jejum de sua história, chegando pelo menos a 28 anos sem conquistar um Mundial.

A queda é ainda mais significativa por ser a sexta consecutiva diante de uma seleção europeia. Desde 2002, quando venceu o pentacampeonato diante da Alemanha, o Brasil não bate uma equipe do velho continente em uma partida de mata-mata.

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Pela primeira vez em Copas sendo comandada por um estrangeiro, o Brasil também não entrega resultado positivo. A derrota, inclusive, começa a ser construída após intervenção do técnico, que optou por orientar a equipe em um esquema pouco propositivo – que funcionou até a metade do segundo tempo.

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A seleção brasileira ainda empilhou chances perdidas. No primeiro tempo, a superioridade passou pela função tática de Gabriel Martinelli, escalado como terceiro homem de meio de campo, dando equilíbrio pela esquerda. Rayan, como ponta-direita, também entregou.

Porém, com 22 minutos do segundo tempo, Carlo Ancelotti optou por sacar as duas peças, mandando a campo Neymar e Danilo Santos. Sem controle, o Brasil passou a falhar ainda mais na primeira fase de pressão, abaixando as linhas e expondo os lados defensivos, de onde saíram as jogadas em que Erling Haaland marcou dois gols.

Carlo Ancelotti chega a 17 jogos no comando do Brasil, com 10 vitórias, três empates e quatro derrotas. O italiano tem contrato com a CBF até o fim da Copa do Mundo de 2030.

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