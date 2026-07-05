A contestável decisão de colocar Bruno Guimarães, até então com só três cobranças na carreira, para bater o pênalti foi baseada em um estudo estatístico. Mas por que Vini Jr. não foi para a bola, na eliminação deste domingo, 5, no MetLife Stadium, diante da Noruega, nas oitavas de final? O técnico Carlo Ancelotti e o camisa 7 deram as suas explicações.

O treinador da seleção brasileira deu pouco mais de dez minutos de entrevista coletiva, na sala dedicada no MetLife Stadium. Uma única pergunta foi sobre a escolha aos 13 minutos do primeiro tempo. Matheus Cunha sofreu a falta dentro da área e Bruno Guimarães apareceu para a cobrança.

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Segundo Ancelotti, a ordem dos melhores batedores disponíveis naquele momento estaria entre o volante Bruno Guimarães e o atacante Gabriel Martinelli.

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“Fizemos um estudo estatístico de um ano dos jogadores e da seleção rival. O melhor era Raphinha, que obviamente não estava em campo naquele momento. O melhor seria o Neymar, depois o Igor Thiago, Raphinha, Bruno Guimarães e Martinelli. Escolhemos Bruno Guimarães porque pensamos que era o melhor no campo”, disse Ancelotti.

O que Vini Jr. disse sobre pênalti?

Vinicius Jr. também deu sua versão sobre a situação e confirmou que a decisão de quem bateria o pênalti já havia sido previamente tomada.

“Não é na hora, né, o pênalti é decidido antes do jogo. O mister [Ancelotti] decidiu pelo Bruno, porque ele treinou bem nos últimos dias. Infelizmente o Bruno perdeu, espero que isso não manche a carreira dele dentro da seleção. Sempre falo que eu não fujo da responsabilidade, não fugi da responsabilidade de bater o pênalti, eu só queria o melhor para nossa equipe e esperava que o Bruno fosse o melhor batedor do nosso time para hoje”, afirmou Vinicius Jr. à Cazé TV.

Bruno Guimarães tem agora quatro pênaltis convertidos em tempo normal: um pelo Lyon, dois pelo Newcastle e um pela seleção, esse o único desperdiçado.

Raphinha sentiu um problema na coxa direita ainda contra a Escócia, na última partida da primeira fase. Neymar, em recuperado de um edema na panturrilha direita, entrou só no segundo tempo. Igor Thiago foi titular na primeira partida, contra o Marrocos e depois não apareceu mais.

Vini Jr., com quatro gols neste Mundial, três a menos que os líderes Lionel Messi, Kylian Mbappé e agora Erling Haaland (autor de dois gols contra o Brasil), seria uma das opções de cobrança.

O atacante do Real Madrid tem 19 pênaltis cobrados em tempo normal, tendo convertido 13 e perdido seis ao longo da carreira. Pela seleção, tem um convertido e dois perdidos. Neste ano, foi uma cobrança feita e duas perdidas.

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