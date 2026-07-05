Bruno Guimarães desperdiçou neste domingo, 5, no MetLife Stadium, nos EUA, um pênalti para a seleção brasileira. O meio-campista não é um dos maiores cobradores do Brasil, mas ainda assim foi escolhido para a cobrança contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O jogador do Newcastle cobrou apenas quatro pênaltis na carreira, tendo convertido três e perdido o seu primeiro na carreira. Anteriormente, Bruno Guimarães havia marcado por Lyon e Newcastle.

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Bruno Guimarães em pênaltis na carreira

4 pênaltis cobrados

3 pênaltis convertidos

1 pênalti perdido

*contagem inclui apenas pênaltis batidos durante as partidas

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Lista de pênaltis de Bruno Guimarães

Convertido – 8/5/2021 – Lyon 4×1 Lorient – Ligue 1

Convertido – 7/1/2026 – Newcastle 4×3 Leeds United – Premier League

Convertido – 7/2/2026 – Newcastle 2×3 Brentford – Premier League

Perdido – 5/7/2026 – Brasil x Noruega – Copa do Mundo

Matheus Cunha sofreu um pênalti logo aos 9 minutos. Depois de quatro minutos de revisão do VAR, Bruno Guimarães pegou a bola e bateu no canto esquerdo do goleiro. Nyland voou na bola e defendeu.

Vini Jr., mais acostumado às cobranças, e na briga pela artilharia da Copa com quatro gols, três a menos que Lionel Messi e Kylian Mbappé, seria uma das alternativas para a cobrança.

O atacante tem 19 pênaltis cobrando em tempo normal, tendo convertido 13 e perdido seis. Pela seleção, tem um convertido e dois perdidos. Neste ano, foi uma cobrança feita e duas perdidas.

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