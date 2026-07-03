Durante o penúltimo treino da seleção brasileira antes da partida contra a Noruega, nesta sexta-feira, 3, a principal novidade foi o retorno de Raphinha às atividades com o grupo. O atacante chegou correndo ao gramado junto de Neymar.

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A volta do atacante do Barcelona acompanha um planejamento similar ao de Neymar, que fez um retorno gradual às atividades com o restante do grupo. Raphinha, neste momento, ainda não realiza os mesmos trabalhos que o restante do elenco.

Nos 15 minutos em que a imprensa pode ver o treino, o atacante aqueceu e participou da roda de bobo com os outros jogadores. Porém, na sequência fez exercícios de menor intensidade sozinho, para preparação física.

Raphinha continua como desfalque quase certo para a partida contra a Noruega, mas pode voltar em uma eventual quartas de final.

O Brasil enfrenta o páis nórdico no domingo, 5, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Rayan deve ser titular novamente na vaga de Raphinha, enquanto a maior dúvida é o substituto de Lucas Paquetá.

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