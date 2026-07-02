O atacante Endrick concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 2, dias antes do duelo contra a Noruega neste domingo, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Ao ser perguntado sobre sua expectativa para o confronto, o jovem enfatizou que não há margem para erro.

“É um grande jogo, com grandes jogadores, então não tenho dúvida que será uma partida maravilhosa. Espero que a gente possa fazer um ótimo duelo, buscando sempre melhorar e fazer o que o Mister (Ancelotti) pede. Agora não tem margem para erro. Saímos perdendo contra o Japão, então sabemos que precisamos seguir bem e trabalhar como fizemos em todos os jogos. Se acontecer de sair atrás, precisamos manter a calma e buscar sempre a vitória. É matar ou matar”, disse.

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Relação com Neymar

Durante a coletiva, Endrick também foi questionado sobre sua relação com Neymar. O atacante revelou que mantém boa relação com o camisa 10 da seleção brasileira.

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“Tenho uma relação muito boa com o Neymar. A gente brinca depois dos treinos, jogando cartas, trocando resenha. É muito importante conversar com as pessoas que são lideranças na seleção e pegar experiência com eles é algo maravilhoso. […] Converso com o Ney durante os jogos e tentar extrair o máximo dele para colocar na minha carreira”, afirmou.

Titular ou não?

Em meio aos pedidos pela escalação do jovem entre os 11 iniciais, Ancelotti enfatizou recentemente que o camisa 19 jogará quando for o momento correto. Ao ser questionado, Endrick despistou sobre uma possível titularidade na equipe.

“Estou muito agradecido de estar aqui, para mim já é uma vitória estar com esse grupo disputando a Copa do Mundo. Tem 26 atletas que querem jogar, estão preparados, e eu estou pronto também para esse momento. Todos estão esperando a oportunidade. […] Ele (Ancelotti) sempre vai fazer o melhor pro time, fico tranquilo com ele e sigo seus conselhos”, comentou.

Jogo contra o Japão

Ao final, Endrick falou sobre a orientação de Ancelotti para o duelo contra o Japão.

“[…] Pude jogar de camisa 9, fazendo movimentos nas costas da defesa, onde o Casemiro fez o primeiro gol. Já no segundo gol, pude ajudar na marcação, onde o Rayan roubou a bola. Vou fazer o que o Mister (Ancelotti) pedir”, revelou.

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