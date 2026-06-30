Brasil e Noruega entram em campo no próximo domingo, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partir das 17h (de Brasília), a bola rola no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. O duelo entre as seleções no torneio não é inédito nem traz boas lembranças ao Brasil.

Há 28 anos, a seleção brasileira e a norueguesa se enfrentaram na Copa do Mundo de 1998, sediada na França. A partida aconteceu na última rodada da fase de grupos, e, de virada, os noruegueses superaram a equipe comandada por Mário Zagallo por 2 a 1.

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Como foi a partida?

De um lado, os noruegueses contavam com o histórico favorável diante dos brasileiros, que somava dois empates e uma vitória por 4 a 2 até então. Do outro, o Brasil não sabia o que era perder para seleções europeias na Copa do Mundo desde 1982.

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Apesar da classificação antecipada ao mata-mata, o treinador Zagallo fez apenas duas alterações para o confronto diante da Noruega, entrando com um time praticamente titular. Diante disso, o então treinador da seleção norueguesa, Egil Olsen, precisou montar um esquema capaz de segurar os brasileiros – e garantir a distante classificação às oitavas, que dependia de uma vitória no duelo.

A bola rolou no dia 23 de junho de 1998. Desde os primeiros minutos, a seleção brasileira mostrou sua força, sobretudo com a velocidade e os dribles de Ronaldo Fenômeno. Os noruegueses, porém, não abaixaram a cabeça, guiados pela habilidade de Tore Andre Flo.

Apesar da intensa batalha, o primeiro gol saiu apenas aos 35 minutos da segunda etapa. Após cruzamento de Denílson, Bebeto subiu, cabeceou e balançou as redes para o Brasil. O gol brasileiro, porém, incendiou os noruegueses.

O tento de empate foi marcado por Flo, que saiu da marcação de Júnior Baiano e igualou o jogo para os noruegueses, aos 38 minutos do segundo tempo. Seis minutos depois, o árbitro apitou para o centro da área. Um polêmico pênalti para a Noruega, que só foi plenamente esclarecido em um replay exclusivo de uma TV norueguesa.

Aos 44 minutos, Kjetil Rekdal respirou fundo e bateu o pênalti contra o brasileiro Taffarel… Virada da Noruega. O gol selou não apenas a vitória norueguesa, mas a classificação da seleção às oitavas de final da Copa de 1998.

Como as seleções foram no mata-mata?

Apesar da classificação histórica, a Noruega se despediu da Copa de 1998 em seu primeiro compromisso no mata-mata. Nas oitavas de final, os noruegueses foram superados por 1 a 0 pela Itália e deram adeus ao torneio.

A seleção brasileira, por outro lado, chegou longe. Nas oitavas, vitória por 4 a 1 diante do Chile. Nas quartas, triunfo por 3 a 2 contra a Dinamarca. Na semifinal, classificação nos pênaltis contra a Holanda. Na final, porém, perdeu para a França por 3 a 0 e ficou com o vice-campeonato.

Retrospecto geral de Brasil x Noruega

Brasil e Noruega se encontraram em outros três amistosos e o Brasil não venceu nenhum. Isso faz da Noruega a maior “carrasca” da seleção brasileira no retrospecto geral, com duas vitórias e dois empates.

No último duelo, no início do ciclo do técnico Dunga em 2006, as seleções empataram em 1 a 1. Daniel Carvalho marcou o gol do Brasil em Oslo.

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Noruega 1 x 1 Brasil – Amistoso – 1988

Noruega 4 x 2 Brasil – Amistoso – 1997

Noruega 2 x 1 Brasil – Copa do Mundo – 1998

Noruega 1 x 1 Brasil – Amistoso – 2006