A Argentina precisou de 120 minutos e muita transpiração para confirmar seu favoritismo na Copa do Mundo 2026. Na noite deste sábado (11), no Arrowhead Stadium, a Albiceleste venceu a Suíça por 3 a 1, em duelo válido pelas quartas de final. Após um empate por 1 a 1 no tempo normal, marcado pela expulsão infantil do suíço Embolo, os sul-americanos dominaram a prorrogação e garantiram a classificação com um golaço de Julián Álvarez e o golpe final de Lautaro Martínez.

Vantagem precoce e reação suíça

O roteiro parecia tranquilo para os atuais campeões. Logo aos 11 minutos da primeira etapa, Lionel Messi cobrou escanteio pela esquerda e Mac Allister subiu mais que a defesa para testar firme, abrindo o placar. A vantagem permitiu que a equipe de Lionel Scaloni controlasse o ritmo até o intervalo, apostando em uma postura mais defensiva.

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No entanto, a volta para o segundo tempo trouxe uma Suíça disposta a estragar a festa. O goleiro Emiliano Martínez precisou operar dois milagres consecutivos em finalizações de Embolo e Xhaka para manter a vantagem. A insistência europeia foi recompensada aos 24 minutos, quando Ricardo Rodríguez encontrou Ndoye na área, que bateu chapado para empatar o confronto.

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O ponto de virada: expulsão e bombardeio

O momento que definiu o destino da partida ocorreu apenas um minuto após o gol de empate. Embolo, que vinha sendo uma peça perigosa, tentou cavar uma falta no meio de campo, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando a Suíça com um homem a menos em seu melhor momento no jogo. A partir daí, o duelo virou um ataque contra defesa.

A Argentina se lançou inteira ao campo ofensivo, empilhando chances desperdiçadas por Mac Allister e Messi. No último lance do tempo normal, o goleiro Kobel fez uma defesa espetacular em voleio de Lisandro Martínez, forçando a prorrogação.

Golaço de Álvarez sela a classificação

No tempo extra, o desgaste físico e a desvantagem numérica cobraram a conta dos suíços. A Argentina rodou a bola pacientemente até encontrar a brecha fatal no segundo tempo da prorrogação. Aos sete minutos, Julián Álvarez acertou uma pancada de fora da área, no ângulo de Kobel, marcando um golaço que explodiu as arquibancadas em Kansas City. Já nos acréscimos, com a Suíça entregue, Thiago Almada puxou contra-ataque e parou no goleiro, mas Lautaro Martínez aproveitou o rebote para decretar o 3 a 1 final.

Com o resultado, a Argentina avança para a semifinal e terá pela frente a Inglaterra, que eliminou a Noruega.

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