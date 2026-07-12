Neste sábado, 11, a Inglaterra bateu a Noruega por 2 a 1 para chegar a semifinal da Copa do Mundo de 2026. No entanto, a classificação não chegou sem polêmica. Isso porque, no tiro de meta batido pelo goleiro norueguês Orjan Nyland, a bola poderia ter resvalado no cabo que sustenta a câmera sobre o gramado do Hard Rock Stadium, pouco antes do gol de empate inglês.
No entanto, conforme compartilhado pela Fifa nas redes sociais, não foi o que aconteceu:
“Antes do gol da Inglaterra contra a Noruega, aos 45+2 minutos, o sensor da bola conectada não registrou nenhum pico na ‘pulsação da bola’ quando esta estava no ar e, portanto, nenhuma evidência de que a bola tenha tocado o fio suspenso e alterado seu movimento”, escreveu a entidade máxima do futebol na postagem acima.
Antes do lance polêmico, a Noruega havia aberto o placar com Andreas Schjelderup. No entanto, a Inglaterra empatou com Jude Bellingham, que também anotou o segundo gol dos leões, já na prorrogação.
Com a vitória, os ingleses aguardam o vencedor de Argentina e Suíça para completar a segunda semifinal do torneio. Do outro da chave, jogam França e Espanha, que abrem essa etapa da competição na próxima terça-feira, 14, às 16 horas do horário de Brasília.