A Inglaterra está na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Em um duelo tenso e decidido apenas na prorrogação, o English Team venceu a surpreendente Noruega por 2 a 1, de virada, na noite deste sábado (11), no Hard Rock Stadium, em Miami. O grande nome da partida foi Jude Bellingham, autor dos dois gols que garantiram a sobrevivência britânica no torneio e encerraram o sonho inédito dos escandinavos.

Susto escandinavo e resposta no apagar das luzes

O confronto começou com a Inglaterra dominando a posse de bola, mas esbarrando na forte marcação norueguesa. A paciência britânica foi castigada aos 35 minutos. Após um erro de Harry Kane, Berg roubou a bola e acionou Schjelderup na esquerda. O atacante arriscou o chute direto e surpreendeu o goleiro Pickford, abrindo o placar para a Noruega. Quando o primeiro tempo parecia definido, a estrela de Bellingham começou a brilhar. Aos 47 minutos, Gordon avançou pela esquerda e encontrou o camisa 10 pelo centro, que bateu firme de canhota para deixar tudo igual antes do intervalo.

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Tensão, bola na trave e prorrogação

A segunda etapa foi marcada pelo equilíbrio e por momentos de puro drama. A Noruega chegou a balançar as redes com Heggem logo no início, mas o VAR anulou o lance apontando falta de Haaland em Stones. Aos 30 minutos, os escandinavos quase retomaram a liderança: após cobrança de escanteio e rebatida parcial de Pickford, Aursnes chutou cruzado e Heggem desviou a bola no travessão. A Inglaterra respondeu com investidas perigosas de Saka pela direita, mas o empate persistiu, forçando o tempo extra.

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O golpe de misericórdia no tempo extra

Logo no segundo minuto da prorrogação, a Inglaterra definiu seu destino. Rogers experimentou de fora da área, o goleiro Nyland deu rebote e Bellingham, bem posicionado dentro da área, conferiu para o fundo das redes, decretando a virada. O tempo extra ainda teve um pênalti sobre Spence anulado pelo VAR por simulação e uma defesa dupla espetacular de Nyland para evitar o terceiro gol inglês. Na reta final, a Noruega surpreendeu ao substituir sua principal estrela, Erling Haaland, mas a pressão nos minutos derradeiros não foi suficiente para furar o bloqueio adversário.

Com o resultado, a Inglaterra segue viva na busca pelo bicampeonato mundial e avança para enfrentar o vencedor do duelo entre Argentina e Suíça na semifinal. Já a Noruega se despede da competição de cabeça erguida, após eliminar o Brasil e registrar a melhor campanha de sua história.

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