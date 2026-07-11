Neste sábado, 11, o jornalista francês Romain Molina compartilhou um vídeo intitulado “La mafia du foot argentin” (“A máfia do futebol argentino“, em tradução literal), no qual denuncia uma série de escândalos envolvendo a Federação Argentina de Futebol (AFA). Segundo ele, o futebol doa país vizinho estaria marcado por práticas mafiosas que incluem abusos contra menores, corrupção financeira e proteção institucional por parte da Fifa.

Casos de Abuso Sexual e Assédio e assédio na AFA

O foco das denúncias no âmbito de abusos envolve o ex-treinador das seleções juvenis femininas da Argentina, Diego Guacci. Ele foi formalmente acusado por diversas jogadoras de assédio sexual e conduta abusiva. No entanto, a Fifa encerrou uma investigação sobre o caso, sob a aelgação de “falta de provas”.

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Além da AFA omitir-se e não ter tomado providências cabíveis, a entidade máxima do futebol, por sua vez, teria vazado a identidade das jovens denunciantes que pediram anonimato por segurança. Para Molina, tais práticas não seriam casos isolados, mas parte de um sistema enraizado.

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Proteção da Fifa

“A Federação Argentina de Futebol acumula uma série de escândalos e investigações, inclusive do FBI, mas foi encoberta e protegida pela Fifa durante anos”, garante Molina, no decorrer do vídeo. Ele exemplifica a acusação por meio da investigação do desvio e lavagem de mais de US$ 300 milhões (R$ 1.533.420, na cotação atual) em contratos de patrocínio corporativo, como a Adidas.

Os montantes teriam sido repassados por bancos dos EUA para uma empresa sediada em Miami chamada TourProdEnter LLC — criada pouco antes da Copa do Mundo de 2022 por um produtor teatral sem nenhuma experiência no futebol. O escoamento financeiro aconteceu por meio de outrras empresas de fachada em nomes de laranjas na Argentina e eramn usados para financiar os luxos de dirigentes da AFA.

“Esse sistema é protegido, e enquanto continuar assim, nada vai mudar”, pontua Molina.

Quem é Romain Molina?

Romain Molina é um jornalista investigativo francês independente, especializado em futebol, conhecido por reportagens e livros que expõem corrupção, fraudes e abusos sexuais e físicos dentro do esporte.

Ele costuma compartilhar apurações no canal que matém no YouTube (@romainmolina4473) e na rede social X, antigo Twitter (@Romain_Molina). Também já colaborou com publicações renomadas como os jornais The Guardian e The New York Times e as emissoras CNN e BBC.

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