Neste sábado, 11, o jornalista francês Romain Molina compartilhou um vídeo intitulado “La mafia du foot argentin” (“A máfia do futebol argentino“, em tradução literal), no qual denuncia uma série de escândalos envolvendo a Federação Argentina de Futebol (AFA). Segundo ele, o futebol doa país vizinho estaria marcado por práticas mafiosas que incluem abusos contra menores, corrupção financeira e proteção institucional por parte da Fifa.
Casos de Abuso Sexual e Assédio e assédio na AFA
O foco das denúncias no âmbito de abusos envolve o ex-treinador das seleções juvenis femininas da Argentina, Diego Guacci. Ele foi formalmente acusado por diversas jogadoras de assédio sexual e conduta abusiva. No entanto, a Fifa encerrou uma investigação sobre o caso, sob a aelgação de “falta de provas”.
Além da AFA omitir-se e não ter tomado providências cabíveis, a entidade máxima do futebol, por sua vez, teria vazado a identidade das jovens denunciantes que pediram anonimato por segurança. Para Molina, tais práticas não seriam casos isolados, mas parte de um sistema enraizado.
Proteção da Fifa
“A Federação Argentina de Futebol acumula uma série de escândalos e investigações, inclusive do FBI, mas foi encoberta e protegida pela Fifa durante anos”, garante Molina, no decorrer do vídeo. Ele exemplifica a acusação por meio da investigação do desvio e lavagem de mais de US$ 300 milhões (R$ 1.533.420, na cotação atual) em contratos de patrocínio corporativo, como a Adidas.
Os montantes teriam sido repassados por bancos dos EUA para uma empresa sediada em Miami chamada TourProdEnter LLC — criada pouco antes da Copa do Mundo de 2022 por um produtor teatral sem nenhuma experiência no futebol. O escoamento financeiro aconteceu por meio de outrras empresas de fachada em nomes de laranjas na Argentina e eramn usados para financiar os luxos de dirigentes da AFA.
“Esse sistema é protegido, e enquanto continuar assim, nada vai mudar”, pontua Molina.
Quem é Romain Molina?
Romain Molina é um jornalista investigativo francês independente, especializado em futebol, conhecido por reportagens e livros que expõem corrupção, fraudes e abusos sexuais e físicos dentro do esporte.
Ele costuma compartilhar apurações no canal que matém no YouTube (@romainmolina4473) e na rede social X, antigo Twitter (@Romain_Molina). Também já colaborou com publicações renomadas como os jornais The Guardian e The New York Times e as emissoras CNN e BBC.