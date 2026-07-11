Harry Kane e Erling Haaland entram em campo neste sábado, 11, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Com ambos ostentando a camisa 9 da respectiva seleção que defendem, as comparações são invevitáveis. No entanto, segundo o capitão da Inglaterra, elas não fazem muito sentido.

“Somos dois jogadores completamente diferentes. Sei que ambos somos atacantes, mas jogamos em posições diferentes: Erling tem sido incrível, sua média de gols por partida é excepcional; fisicamente, ele é uma máquina, uma fera. Sua finalização é de altíssimo nível e seu recorde de gols fala por si só”, expôs Kane, durante entrevista coletiva pré-jogo.

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Ele ainda explicou se considerar um tipo diferente de jogador, por gostar de receber mais a bola e de estar um pouco mais envolvido no jogo. “Não acho que haja motivo para nos compararmos. Tenho muito respeito por ele como jogador. Obviamente, espero que ele tenha um desempenho discreto contra a gente, mas acho que todos sabem que ele é fantástico.”

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Para finalizar, o capitão inglês deixou claro que o objetivo dele não é ganhar a Chuteira de Ouro, mas sim, ser campeão da Copa do Mundo. “Esta temporada está indo muito bem, mas, obviamente, podemos nos deparar com jogadores de altíssima qualidade: acho que é isso que me motiva a dar o meu melhor”, concluiu.

Noruega x Inglaterra

A seleções da Noruega e da Inglaterra jogam às 18h deste sábado, 11, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Quem ganhar enfrenta na semifinal o vencedor do confronto entre Argentina e Suíça, que duelam às 22h, no estádio de Kansas City.

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