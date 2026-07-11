Neste sábado, 11, Mick Jagger, compareceu ao Hard Rock Stadium, em Miami, para acompanhar Noruega e Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. No entanto, a presença do vocalista da banda The Rolling Stones reacendeu o mito de pé frio que o acompanha há anos.

Isso ocorre porque, sempre que o astro manifestou preferência a algum clube ou seleção, essa equipe acabou saindo derrota dos confrontos.

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Sendo assim, foi só ele aparecer por alguns instantes durante a transmissão do jogo em questão, que diversos internautas foram às redes sociais decretar o que acreditam ser o resultado provável do duelo:

Mick Jagger asiste à partida em camarote, na companhia do filho Lucas Jagger, que mais cedo compartilhou storie no Instagram sobre o momento.

Quem vencer entre Noruega e Inglaterra enfrenta na semifinal o vencedor de Argentina e Suíça, que jogam ainda hoje, às 22h.

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