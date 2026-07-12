A Suíça havia acabado de empatar o jogo contra a Argentina, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. No entanto, alguns lances seguintes, Breel Embolo foi ao chão ao cruzar o caminho com Leandro Paredes. Falta sobre o suíço e cartão amarelo para o argentino.
No entanto, o VAR entrou em ação sob suspeita de “erro de identidade”, nova regra que prevê interferência do árbitro de vídeo caso o cartão tenha sido dado ao jogador errado. No caso, Embolo simulou uma falta, uma vez que o adversário sequer chegou a tocá-lo.
Sendo assim, o cartão amarelo de Paredes foi transferido para o suíço, que já estava amarelado e acabou expulso de campo.
Argentina e Suíça decidem a última vaga para as semifinais da Copa de 2026. Quem avançar enfrenta a Inglaterra, que mais cedo bateu a Noruega em Miami.