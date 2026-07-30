A CBF anunciou nesta quinta-feira, 30, que a seleção brasileira fará uma partida contra a Índia, em Kokata, no dia 3 de outubro. Esse é o terceiro amistoso confirmado do Brasil, que irá enfrentar a Austrália duas vezes, nos dias 25 e 29 de setembro.

Em comunicado em suas redes sociais, a CBF afirmou que será especial a partida em meio a torcedores indianos: “Será um encontro especial com um país que abriga o maior público internacional da Seleção Brasileira e que, há gerações, acompanha de perto a história do futebol brasileiro com enorme carinho e paixão”.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

A região de Kokata, ou Calcutá, é próxima da fronteira com Bangladesh, que ganhou viralizou nas redes sociais com inúmeros torcedores acompanhando a Canarinho na disputa da Copa do Mundo 2026.

A partir deste ano, entra em vigor o novo calendário da Fifa, que prevê uma “Super Data Fifa”, com duração de até 16 dias e possibiidade de realização de quatro jogos. Ainda não foi anunciado o quarto amistoso do Brasil, mas, segundo o ge, a partida seria em Singapura.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google